東奧射箭》湯智鈞母校轉播激勵學弟妹 教練大讚出手大膽、細心

明德高中的老師及湯智鈞的學弟妹們在得知奪銀牌後，也和陪同赴東京奧運的教練視訊連線。（新北市體育處提供）

〔記者邱書昱／新北報導〕相隔17年台灣男子射箭再創佳績！湯智鈞、魏均珩、鄧宇成今天（26）在東京奧運男子射箭團體戰，雖然不敵南韓，仍拿下銀牌的好成績。湯智鈞的母校新北市立明德高中的教練和學弟妹們更在教室內盯著轉播幫忙集氣加油，當年的高中教練林芳瑜誇讚湯智鈞今天的表現，出手大膽且細心，努力的結果有目共睹。

湯智鈞目前就讀台北大學，從小一路都在新北市三峽求學，畢業於射箭明星學校明德高中，今天學校師生也全程收看這起比賽，奪牌後更和東京奧運陪同教練劉展明現場連線，難掩開心表情直喊恭喜。

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其實在2016年全國青年盃，湯智鈞優異的成績就備受關注，當時創下全國五項紀錄，這次奧運奪得銀牌，更是激勵了學弟妹們。

林芳瑜說，湯智鈞在國中三年級時成績慢慢起來，除了擁有強大的自信心，出手膽大、細心，射箭動作非常果斷，屬於快節奏的選手。

看見這次男團挺進決賽，射到銀牌，林芳瑜也說，面對幾乎沒有缺點的南韓隊，表現不錯也在狀況內，可以說是實至名歸，近幾年也觀察到我國射箭男子選手這兩年有逐漸年輕化，表現更是目共睹。

除此之外，新北市長侯友宜也透過轉播全程觀看比賽，在確定拿下銀牌後，更是致電給湯媽媽表達恭賀之意，直誇湯智鈞付出很多心血中於得到獎牌、為國爭光。

明德高中的老師和學弟妹們一起全程觀看比賽。（新北市體育處提供）

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