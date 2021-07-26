東奧》百發百中超神準！ 「投籃機器人」登東奧舞台網驚呼（影音）

A basketball-shooting robot!!!



Haven’t seen anything like it since the Spurs sent one to Toronto. pic.twitter.com/l9L7k2FDou — Mike Finger （@mikefinger） July 25, 2021

〔體育中心／綜合報導〕由Toyota公司打造的「投籃機器人」，昨登上東京奧運男籃舞台，其百發百中的神準投籃，讓許多網友嘖嘖稱奇。

《Yahoo Sports》專欄作家巴茲比（Jay Busbee）也特別撰文介紹「投籃機器人」，開頭就寫道：「東京奧運的重大啟示，事實證明，機器人也能取代NBA神射手的工作。」

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「投籃機器人」昨登上東京奧運男籃舞台。（圖片取自網路）

從網路上的影片來看，昨男籃美法大戰中場休息時，一位全身造型黑色的「投籃機器人」透過滾輪移動到場上，開始展示它的神準投籃，包括罰球線、三分球、甚至中場投籃都不是問題，《FIBA》也在推特提到，這位機器人昨是它的奧運初登場，在中場時間的投籃命中率是3投3中彈無虛發。

「投籃機器人」的影片，在網路上引起網友熱議，紛紛表示：「難以置信」、「最強終結者來了」、「美國隊需要簽下它」、「我敢打賭比B.西蒙斯（Ben Simmons）準」。

不過從影片中來看，「投籃機器人」雖然透過科技運算，創造百發百中的神奇投籃，但出手一次相當耗時，也讓巴茲比文中直呼：「投籃機器人似乎欠缺機動性，並非一接球就能投的機器，若不加快出手速度，如果前面有防守者，可能一切另當別論。」

「投籃機器人」昨登上東京奧運男籃舞台。（圖片取自網路）

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