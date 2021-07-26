東奧羽球》戴資穎開局落後讓球迷捏冷汗 粉絲笑說不意外

世界球后戴資穎（見圖）今（26日）在奧運羽球女單小組賽，直落二擊敗越南選手阮翠玲。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎今（26日）在奧運羽球女單小組賽，直落二擊敗越南選手阮翠玲。但戴資穎在開局落後給阮翠玲也讓收看轉播的球迷捏了把冷汗，擔心會不會翻船，對此不少資深粉絲笑說「你第一天看戴打球對吧」、「小戴剛開局常這樣，不用急」，而戴資穎果真也順利贏球。

戴資穎今在羽球女單小組賽對決阮翠玲，一開賽阮翠玲一度取得9：6領先，讓收看比賽的觀眾捏了把冷汗，不過戴資穎隨後逐漸掌控局面，雙方歷經幾次平手，戴資穎在追到16：16平手後，又連得5分以21：16勝出，第二局則是由戴資穎一路壓制阮翠玲，最後以21：11終結比賽。

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由於戴資穎在開局落後，就有網友在PTT以「戴資穎落後越南妹」為題發文，直呼世界排名第一的戴資穎落後阮翠玲了，憂心直呼「她（阮翠玲）很強嗎？」不少網友則留言「小戴失誤蠻多的QQ」、「要小心啊，這位今天狀況也很好」、「這真的只有49（名）嗎」、「要落塞（台語）了」。

但有不少粉絲笑說「前面熱身完畢」、「 第一天看戴？她都是後面再追的欸」、「小戴熱開強得跟鬼一樣」、「她是慢熱型」、「小戴剛開局常這樣，不用急」、「有在看小戴比賽都嘛知道，她需要時間來把身體熱開，比賽剛開始會有點抖」、「你第一天看戴打球對吧」。

後來戴資穎也不負眾望，直落二擊敗阮翠玲，只要再一勝就能夠以分組第一、在16強輪空，直接晉級8強。

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