東奧游泳》王冠閎破全國紀錄 預賽第2挺進準決賽

「台灣蝶王」王冠閎。（總教練李澄峯提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「台灣蝶王」王冠閎昨在東京奧運游泳200公尺蝶式預賽亮相，他飆出1分54秒44，排名分組第1，再次刷新全國紀錄，且總排名第2，擊敗一票名將，順利挺進準決賽，追平台灣泳將在奧運的最佳紀錄。

王冠閎在取得奧運門票後，積極備戰，遠赴匈牙利參加了ISL職業游泳聯賽，持續提升自己的狀態。今年5月的全大運，王冠閎以1分54秒77再次改寫自己的200公尺蝶式全國紀錄，且躋身今年世界前3傑，奧運前他也為自己設下目標，期盼能游進前6名。

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王冠閎今在200蝶預賽中登場，他被排在第4組、第3水道，他在前100公尺雖小小落後，但最後50公尺急起直追，最終游出1分54秒44，擊敗同組的日本「亞洲一哥」瀨戶大也，取得分組第1，同時改寫他在今年5月全大運締造的全國紀錄。

王冠閎是繼台灣名將許志傑在2008年北京奧運後，第2位在奧運游進準決賽的選手，也追平我國泳將在奧運的最佳紀錄。男子200蝶的準決賽將在明天登場，王冠閎將力拚決賽機會，而他除了200公尺蝶式外，也會在週四的100公尺蝶式預賽登場。

「台灣蝶王」王冠閎。（總教練李澄峯提供）

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