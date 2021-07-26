東奧拳擊》拳后林郁婷首戰意外出局 曾自強：她跟我說對不起

林郁婷（左）今天意外出局。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第一的東京奧運拳擊女子57公斤級台灣好手林郁婷，今在16強以2：3菲律賓佩特西奧（Nesthy Alcayde Petecio），意外在首戰提前出局。

里約奧運差一步踏上夢想舞台，林郁婷等了5年踏上東京奧運，但首戰爆冷出局的她難掩失望，教練曾自強也透露，「她跟我說對不起，但我跟她說，沒什麼好跟我對不起，這是我們互相承諾的事，不是只有你。」

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拳擊賽分成3個回合，每回合3分鐘，由5位評審給分，評審會依照選手的有效攻擊面的擊中數、技術和策略優勢評分，最終統計裁判每回合得分決定勝負，或擊倒對手的一方為勝利者。

2019年世錦賽金牌的佩特西奧在開賽表現強勢，出現不少直拳攻擊，且抓準林郁婷節奏，而林郁婷也不甘示弱，表現逐漸加溫，並適時予以回擊，只是最終結果顯示，並未獲得裁判青睞。

曾自強表示，其實雙方表現都很不錯，林郁婷已按照策略執行，但臨場反應很重要，也有很多小細節得處理更好，畢竟到了最高殿堂，大家實力接近，每個環節都是關鍵，不容許差錯。

對於失利結果，曾自強表示，林郁婷確實會有情緒，她知道大家對她的期待，但競技運動就是很現實，失敗也不該有任何藉口，她強調，會和愛徒持續努力，檢討這一次敗仗的過程，並捲土重來。

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