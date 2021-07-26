晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧拳擊》拳后林郁婷首戰意外出局 曾自強：她跟我說對不起

2021/07/26 19:38

林郁婷（左）今天意外出局。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第一的東京奧運拳擊女子57公斤級台灣好手林郁婷，今在16強以2：3菲律賓佩特西奧（Nesthy Alcayde Petecio），意外在首戰提前出局。

里約奧運差一步踏上夢想舞台，林郁婷等了5年踏上東京奧運，但首戰爆冷出局的她難掩失望，教練曾自強也透露，「她跟我說對不起，但我跟她說，沒什麼好跟我對不起，這是我們互相承諾的事，不是只有你。」

拳擊賽分成3個回合，每回合3分鐘，由5位評審給分，評審會依照選手的有效攻擊面的擊中數、技術和策略優勢評分，最終統計裁判每回合得分決定勝負，或擊倒對手的一方為勝利者。

2019年世錦賽金牌的佩特西奧在開賽表現強勢，出現不少直拳攻擊，且抓準林郁婷節奏，而林郁婷也不甘示弱，表現逐漸加溫，並適時予以回擊，只是最終結果顯示，並未獲得裁判青睞。

曾自強表示，其實雙方表現都很不錯，林郁婷已按照策略執行，但臨場反應很重要，也有很多小細節得處理更好，畢竟到了最高殿堂，大家實力接近，每個環節都是關鍵，不容許差錯。

對於失利結果，曾自強表示，林郁婷確實會有情緒，她知道大家對她的期待，但競技運動就是很現實，失敗也不該有任何藉口，她強調，會和愛徒持續努力，檢討這一次敗仗的過程，並捲土重來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。