東奥桌球》台灣隊混雙摘銅 鄭怡靜父親盛讚女兒「火力全開」

台灣在東京奥運桌球混雙摘銅，地方父老欣喜若狂。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕東京奥運桌球混合雙打今晚進行銅牌戰，台灣隊的黃金搭檔林昀儒、鄭怡靜以4：0勝出；在台南歸仁區地方大廟電視牆觀賽的鄭怡靜親友，以及家鄉父老，欣喜若狂，雀躍萬分；鄭怡靜的爸爸鄭博文強調，女兒賽前就跟家人說，今晚會火力全開，「她真的做到了」。

當地信仰中心仁壽宮今晚仍架起電視牆，讓鄭怡靜的親友團，以及地方父老一起觀戰，為台灣隊加油、集氣，台南市長黃偉哲也到場，與大家攜手吶喊、歡呼。

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包含鄭博文、鄭怡靜的姊姊鄭尚宜，以及奶奶鄭侯月惠...等，幾乎全家動員到場，地方鄉親也湧至觀戰，共同呐喊、助威，氣氛熱烈。

賽前，鄭怡靜的家人先上香參拜保生大帝，祈求台灣隊能順利獲勝，為國內赢得睽違21年的奥運桌球獎牌，果真如願。

獲勝瞬間，現場歡聲雷動，廟方也燃放鞭炮，大肆慶賀，黃偉哲強調，鄭怡靜回台南後，會加以表揚，也希望她傳承經驗，培育更多優秀的桌球人才。

昨晚準決賽失利，鄭怡靜的家人不敢去電打擾，希望她專心休息，準備銅牌戰，為國爭光。

鄭博文、鄭尚宜昨晚都有傳LINE訊息給怡靜，讚賞她的表現，不要失志，拿出實力，一定可以打敗對手。

台灣在東京奥運桌球混雙摘銅，地方父老欣喜若狂。（記者吳俊鋒攝）

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