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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧桌球》林昀儒奪銅幕後大功臣 前校長媽媽為他提早退休

2021/07/26 20:21

林昀儒與鄭怡靜奪下銅牌。（特派記者林正堃攝）

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭囝仔林昀儒與搭檔鄭怡靜在這次東京奧運，桌球混雙項目，奪取銅牌得好成績；林昀儒的媽媽陳貴玲原是宜蘭縣壯圍國中校長，為陪伴林昀儒打球、成長，選擇提前退休；她說，當初是剛好校長任期到了，加上想幫出國比賽的兒子打點好生活，如此能更能順利投入比賽中。

陳貴玲說，看到林昀儒奪取銅牌，真的很興奮，林昀儒比賽前很希望可以帶著獎牌回來，如今已經實現一開始的目標，希望之後在單打的表現，能越來越好。

談到林昀儒在銅牌戰的表現，陳貴玲說，雙打比賽需要默契，要仔細分工，不是外人想像那麼簡單，她認為，運動員上場比賽都會盡全力 ，就像人家說的，除了努力，還有很多天時地利人和，需要很多條件配合 。

被問到為了昀儒提前從校長職務提前退休，陳貴玲說，她比較不會關注昀儒比賽表現，不給過多壓力，反而比較會關注昀儒的生活狀況，當初會從校長職務退下，一切就是機緣，因為剛好在壯圍國中校長職務滿8年任期，想說趁還年輕，還有點體力，所以決定陪伴昀儒成長。

陳貴玲說，去年陪昀儒出國比賽，運動員出國比賽相當辛苦、枯燥，生活只有球場跟旅館 ，她希望能幫昀儒好好打點生活，讓他更加專心在比賽中。

談到之後是否會有慶功宴？陳貴玲說，昀儒還要很久才回國，還不知道何時要去接機，至於慶功宴的部分，應該不太會辦，因為昀儒個性很低調。

林昀儒的媽媽陳貴玲原是壯圍國中校長，為是陪伴昀儒打球、成長，選擇從校長提前退休；圖為林昀儒9歲比賽照。（宜蘭市公所提供）

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