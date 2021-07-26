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東奧體操》超高水準！俄男團險勝奪金 粉碎日本連霸美夢

2021/07/26 21:14

俄羅斯選手達拉洛揚。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕男子體操成隊團體賽今上演頂尖對決，ROC代表隊（俄羅斯奧會）繳出262.500分，險勝日本隊的262.397分，粉碎地主2連霸美夢，勇奪金牌。

日本在男子體操成隊團體在上屆里約奧運奪金，今年由生涯首闖奧運的橋本大輝、萱和磨、谷川航、北園丈琉組成，他們在資格賽以262.251分的成績名列第一，中國以262.061排第2，ROC則以261.945分列第3，台灣246.263分排第10，並未進入前8決賽。

男子團體賽包含鞍馬、地板、吊環、單槓、雙槓、跳馬6項目，決賽將由1隊4人中的3人進行各單項，3人的總得分即為該隊得分。

最後階段形成ROC、日本激戰的局面，橋本大輝在單槓拿下高水準的15.100，但壓軸登場的納戈爾內（Nikita Nagornyy）在地板頂住壓力繳出14.666分， 讓ROC在總得分以0.103分的些微差距，讓日本銀恨，至於中國則繳出261.894拿下銅牌。

ROC男團由阿布利亞茲印（Denis Ablyazin）、貝爾亞夫斯基（ David Belyavskiy）、達拉洛揚（Artur Dalaloyan）和納戈爾內組成，4人也助隊在1996年後再次奪金。

日本選手萱和磨。（法新社）

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