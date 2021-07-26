東奧桌球》中國金牌神話破滅！ 微博網友崩潰：最後一局太離譜

日本擊敗中國奪下奧運首面桌球金牌。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕桌球歷年來都是中國在奧運場上的奪牌大金庫，不過今年首度開啟混雙賽事，中國就在今天的金牌戰不敵日本滑鐵盧，中國混雙的表現甚至讓微博網友直言：中國隊第一次被日本隊打到心態崩潰。

中國組合一開始展現精彩的壓制力以2：0開局，接下來日本組合頂住壓力，連續拿下3局取得3：2領先，第6局中國追平。到決勝最後一局，中國卻突然毫無還手之力，被日本打出8：0強勢開局，最後中國苦苦追趕，但日本仍以11:6收下，成功拿走日本在奧運史上的第一面桌球金牌。

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此次失利讓中國網友在微博上大崩潰，「大比分2：0開頭被逆風翻盤，也不是給運動員壓力，就論實力而言，完全在之上，最後一局0：8開頭？？？」、「輸了這金牌，這回來怕是都不好交差啊！」、「桌球都能輸，可拉倒吧！最後一局更是離譜，開局0:7（應為0：8）！」、「這球打的為什麽沒有氣勢啊…還有中國隊這邊兩個大叔一直在看尼瑪（你媽）的手機呢。」、「這兩個人應該退役的」、「我不管我就是不喜歡小日本贏」。

中國桌球在奧運賽場上向來都是無敵的強者，自2004年後，中國在奧運的單、雙打項目全部都能夠奪下金牌，甚至有多個項目是金、銀通包，其他國家最多只能夠爭取銀牌以下的成績。但這次加入混雙項目，讓中國的桌球霸業突然遭到撼動，日本成為第一個扳倒中國的國家，順利奪下日本奧運史上第一面桌球金牌。

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