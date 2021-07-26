東奧》終結國際賽低潮 跆拳道隊帶著獎牌凱旋歸國

羅嘉翎。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕奧運台灣跆拳道代表隊賽成全落幕，由年僅19歲羅嘉翎奪下銅牌，終結上屆里約奧運台灣跆拳道的獎牌荒，預計後天下午凱旋返台。

自2000年跆拳道列入奧運正式種類後，台灣連4屆均有獎牌入袋，期間拿下2金1銀5銅，也出現我國史上首面奧運金牌，一度是台灣在國際賽的重要獎牌庫。但近年台灣跆拳道成績下滑，上屆里約奧運空手而歸，今年捲土重來，進帳銅牌，扳回顏面。

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劉祖蔭說，「很開心本屆跆拳道能帶著一面奧運獎牌返國，希望能重振士氣，也許還未起飛，但至少已經谷底反彈。」劉祖蔭給這次代表隊打78分，「選手辛苦備戰，又遇到疫情，幾乎無法出國比賽，對於身心都是煎熬，他們也盡了最大努力。」

較有名氣的黃鈺仁、蘇柏亞和劉威廷，不但空手而歸，還在首場比賽就鎩羽而歸；劉祖蔭認為，「奧運舞台很殘酷，競爭非常激烈，只要有失誤就可能付出代價，所以每一戰都要戰戰兢兢。」

談到後起之秀羅嘉翎，劉祖蔭稱讚，「初生之犢不畏虎，初次踏上奧運臨危不亂，且都按照教練的指示作戰，表現可圈可點。唯一輸給美國隊的那場，雙方經驗和身體力量有不小差距，但羅嘉翎有2次上端攻擊沒有被感應到，不然結果不會如此懸殊。」

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