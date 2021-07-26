東奧射箭》歡呼「台灣擊敗中國拿銀牌」 韓網友讚：正義獲勝！

台灣男子射箭好手湯智鈞、魏均珩、鄧宇成今天在東京奧運男子射箭團體戰奪下銀牌。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣男子射箭好手湯智鈞、魏均珩、鄧宇成今天在東京奧運男子射箭團體決賽中不敵南韓拿下銀牌，但這也台灣射箭男團相隔17年再獲得奧運銀牌。而在推特上有南韓網友發文直呼，「台灣打敗中國，拿銀牌，這不是運動，什麼是運動？！正義獲勝啦，這才是運動！」台灣網友對此笑說「南韓人對台灣剿匪情結也是略懂略懂」。

台日韓射箭男團奪牌選手自拍。（特派記者林正堃攝）

台灣男子射箭好手湯智鈞、魏均珩、鄧宇成今在男子射箭團體8強賽，以5：1氣走第3種子中國隊，闖入4強戰，再以以6：0橫掃荷蘭闖入金牌戰，最後在決賽中以0：6不敵南韓，拿下銀牌。

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對此，有南韓網友看完男團射箭比賽後在推特發文：「南韓打敗日本，拿金牌；台灣打敗中國，拿銀牌，這不是運動，什麼是運動？！我來告訴你吧，正義獲勝啦，這才是運動！」

台灣網友對此笑說，「韓日情結下的韓國人對台灣剿匪情結也是略懂略懂」、「雖然日韓看不對盤，但日韓台網友的共同敵人都是中國」、「我們一邊受到韓國人稱讚一邊受到日本人喜愛 什麼時候台灣變這麼受歡迎、「日韓的仇，是幾輩子都說不清的，就像台灣人對國民黨一樣吧⋯⋯」、「日韓每次都這樣XDDDDDD永遠都在互相diss 看網友留言是蠻好笑的…」、「欸...感覺哪裡不大對勁，但又覺得可以」，還有網友發現，台灣射箭男團也登上南韓推特趨勢第20名。

@ 일본에서 한국 금메달

중국을 이긴 대만의 은메달



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정의는 승리한다 이게 스포츠다 — 내탐라에아기강강쥬（이름:답）서식중 （@F10R3SC3NC3） July 26, 2021

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