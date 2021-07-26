晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東奧射箭》歡呼「台灣擊敗中國拿銀牌」 韓網友讚：正義獲勝！

2021/07/26 23:00

台灣男子射箭好手湯智鈞、魏均珩、鄧宇成今天在東京奧運男子射箭團體戰奪下銀牌。（特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣男子射箭好手湯智鈞、魏均珩、鄧宇成今天在東京奧運男子射箭團體決賽中不敵南韓拿下銀牌，但這也台灣射箭男團相隔17年再獲得奧運銀牌。而在推特上有南韓網友發文直呼，「台灣打敗中國，拿銀牌，這不是運動，什麼是運動？！正義獲勝啦，這才是運動！」台灣網友對此笑說「南韓人對台灣剿匪情結也是略懂略懂」。

台日韓射箭男團奪牌選手自拍。（特派記者林正堃攝）

台灣男子射箭好手湯智鈞、魏均珩、鄧宇成今在男子射箭團體8強賽，以5：1氣走第3種子中國隊，闖入4強戰，再以以6：0橫掃荷蘭闖入金牌戰，最後在決賽中以0：6不敵南韓，拿下銀牌。

對此，有南韓網友看完男團射箭比賽後在推特發文：「南韓打敗日本，拿金牌；台灣打敗中國，拿銀牌，這不是運動，什麼是運動？！我來告訴你吧，正義獲勝啦，這才是運動！」

台灣網友對此笑說，「韓日情結下的韓國人對台灣剿匪情結也是略懂略懂」、「雖然日韓看不對盤，但日韓台網友的共同敵人都是中國」、「我們一邊受到韓國人稱讚一邊受到日本人喜愛 什麼時候台灣變這麼受歡迎、「日韓的仇，是幾輩子都說不清的，就像台灣人對國民黨一樣吧⋯⋯」、「日韓每次都這樣XDDDDDD永遠都在互相diss 看網友留言是蠻好笑的…」、「欸...感覺哪裡不大對勁，但又覺得可以」，還有網友發現，台灣射箭男團也登上南韓推特趨勢第20名。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。