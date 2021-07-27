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背後故事超感人！東奧桌球日本摘金「水美組合」 幼時合照曝光

2021/07/27 00:29

日本桌球混雙「水美組合」，氣走中國隊拿下金牌。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運桌球混雙項目，日本「水美組合」水谷隼、伊藤美誠以4：3擊敗中國組合許昕、劉詩雯，氣走中國隊。知名球評石明謹26日晚間分享水美組合的幼時合照，並揭2人背後令人動容的小故事，引起網友們熱議。

石明謹分享水谷隼、伊藤美誠幼時合照及背後小故事，引發網友熱議。（圖翻攝自石明謹臉書）

26日的桌球混雙項目，中國隊率先拿下前2局，但日本水美組合逆轉勝，讓球迷們大呼超熱血。台灣知名球評石明謹晚間在臉書PO出水谷隼、伊藤美誠幼時的合照，提到水谷隼之所以會戴一副特殊墨鏡打球，是因為他在幾年前罹患眼疾，眼睛會畏光，在光線下無法看清楚球的動向，必須有墨鏡輔助才能改善。

石明謹指出，其實水谷隼在上一屆奧運（2016里約熱內盧奧運）為日本拿下男單銅牌與男團銀牌後，自身狀態就開始下滑，原本打算退休的水谷隼，這次會參加奧運的最大目標，就是帶著自幼相識的伊藤美誠打混雙賽事，「他曾經說，伊藤美誠一定會為日本拿下奧運金牌，以她的年紀有三次挑戰的機會，沒想到今年就拿到第一面金牌了。」這段背後故事也讓石明謹直呼：「不拍成電影嗎？」

網友紛紛表示，「真的超熱血，絕對要拍成電影！」、「兩個人小時候跟現在都長得差不多欸」、「好感人又好勵志！」、「還是日式熱血最對味」、「太有愛了，我心臟不能承受」、「學長這個故事也太感人了吧」。

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