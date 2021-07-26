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東奧》繼續拚就對了！蔡英文：不屈鬥志長留心底

2021/07/26 23:52

40歲老將莊智淵在東京奧運男單賽事連闖兩關，第三度殺進16強。（美聯社）

〔中央社〕東京奧運台灣健兒賽事進入新階段，總統蔡英文晚間透過臉書表示，能長留我們心底的，往往不只是比賽勝負，更包括選手展現出的不屈鬥志。「加油，繼續拚就對了！」

台灣射箭男團今天摘銀，台灣桌球混雙奪銅，蔡總統晚間貼文表示，今晚，除了再次恭喜得獎的台灣選手，也要好好謝謝桌球選手莊智淵。從當年的「小莊」到現在「桌球教父」，40歲的莊智淵在培育出眾多新秀之時，依然維持身手，第5度代表台灣征戰奧運。

總統說，今天莊智淵在男單第3輪賽事中勝出，繼續挺進，資深選手堅持到底的意志力，國人都為之折服。

總統表示，還有一個重大好消息，是「台灣蝶王」王冠閎在游泳男子200公尺蝶式預賽中，游出1分54秒44 好成績，突破自己所保持全國紀錄，也名列預賽全部選手第2名，順利晉級前16強準決賽。台灣人在奧運殿堂中，又跨出一個新里程碑。

奧運賽程持續推進，蔡總統還指出，羽球單打、雙打小組賽持續中。戴資穎和黃金男雙李洋、王齊麟都穩穩收下一勝。明天黃金男雙將迎戰世界排名第一的印尼搭檔，「加油，繼續拚就對了！」

總統表示，今天以無比拚勁深深感動國人的，還有柔道選手連珍羚、拳擊選手林郁婷、舉重選手江念欣和跆拳道選手劉威廷，無論是汗水還是淚水，揮灑在賽場上的，都是努力過的痕跡。4位代表台灣挑戰頂峰的好手，都是我們最大的驕傲。「辛苦了，等你們回來！」

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