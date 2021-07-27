東奧舉重》郭婞淳完成金牌「大滿貫」 背後不為人知的秘密

郭婞淳在2016年里約奧運奪銅牌，今總算如願以償摘下奧運金牌，完成生涯最重要的金牌拼圖。（特派記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運順利封后，奪下個人生涯首面奧運金牌，完成世錦賽、亞錦賽、世大運、亞運和奧運金牌「大滿貫」之壯舉，舉重生涯攀上顛峰。

郭婞淳已成為近年台灣舉重的代名詞，目前是女子59公斤級的三項世界紀錄保持人（抓舉110公斤、挺舉140公斤、總和247公斤），賽前已被各大國際媒體點名是奪金大熱門，同時各大賭盤的奪冠賠率也以懸殊的差距領先群雌，顯示拿下生涯首金是十拿九穩。

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但在風光成績的背後，有著極為坎坷的成長故事，郭婞淳也在粉專分享許多不為人知的故事。

郭婞淳出生時體重過輕、臍帶繞頸和胎位不正等問題，是倖存下來的台灣阿美族女孩，才有名為婞淳的舉重女神。⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

由於媽媽長期在外地工作，婞淳從小是由外婆帶大，家裡經濟環境非常刻苦，因積欠房貸，連夜搬到工寮或借住親戚家皆為常態，更經常沒錢可以買早餐吃，天生愛運動的郭婞淳，則藉由運動找到自己的心靈的寄託，透過體育獎學金及獎金負擔自己的學費，也可以幫助到家裡⠀⠀⠀⠀⠀

郭婞淳國中最喜歡的運動是籃球跟田徑，尤其當年代表學校參加全中運接力賽更是奪牌熱門，可惜意外在比賽中掉棒，最後無緣獎牌，自責痛哭一整天，卻在隔天舉重項目輕而易舉的奪得金牌，無心插柳的結果，反而讓她發現自己更適合舉重。

從高一下就進入國家隊培訓的郭婞淳，已逐漸在國際賽展露頭角，卻在備戰2014年亞運前練習不慎被槓鈴壓傷，造成右大腿肌肉70%斷裂，而更痛苦的是復健階段，原本自己可以輕鬆舉起的重量，傷後用盡全力卻無法舉起，加上外界的耳語，一度懷疑自己是不是回不到以前的狀態。

「人生不只是贏得比賽，而是幫助別人一起完賽。」郭婞淳回憶起被槓鈴壓傷的當下，躺在地上的她只想著，「我在國訓中心等救護車都這麼久，那如果是我的家鄉或更偏遠的地區怎麼辦？所以拿出自己在國際賽的奪牌獎金，捐了價值150萬的救護車。」⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2012年倫敦奧運郭婞淳拿下第12名、2016年里約奧運奪銅牌，今總算如願以償摘下奧運金牌，完成生涯最重要的金牌拼圖。

郭婞淳在2016年里約奧運奪銅牌，今總算如願以償摘下奧運金牌，完成生涯最重要的金牌拼圖。（特派記者林正堃攝）

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