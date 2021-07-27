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輸不起？東奧桌球混雙日本摘金 小粉紅湧伊藤美誠IG鬧版

2021/07/27 06:58

日本組合水谷隼／伊藤美誠，在桌球混雙決賽以4:3擊敗中國組合，奪下日本桌球界奧運史上第一金。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運桌球男女混雙，昨由日本水谷隼／伊藤美誠從中國手中逆轉拿下金牌，但賽事過程不僅出現沒品的中國應援團，在頒獎結束後更有中國網友湧入伊藤美誠的IG鬧版，甚至痛罵前往道賀的台灣網友，若干行徑凸顯超沒運動家風度。

東京奧運桌球男女混雙，昨由日本水谷隼／伊藤美誠從中國手中逆轉拿下金牌，但賽後有中國網友湧入伊藤美誠的IG鬧版，甚至痛罵前往道賀的台灣網友，若干行徑凸顯超沒運動家風度。（圖擷自IG）

奧運桌球男女混雙金牌戰，昨晚由日本水谷隼／伊藤美誠對上中國的許昕／劉詩雯組合，雖然一開始中國連下2局領先，但隨後日本「水美組合」不僅頂住壓力連下三局，在決勝局第7局更一路壓著對方，一度打出8比0的攻勢，最終以11：6順利順利拿下金牌，這也是日本桌球史上首度打敗中國奪下奧運金牌。

東京奧運桌球男女混雙，昨由日本水谷隼／伊藤美誠從中國手中逆轉拿下金牌，但賽後有中國網友湧入伊藤美誠的IG鬧版，甚至痛罵前往道賀的台灣網友，若干行徑凸顯超沒運動家風度。（圖擷自IG）

不過在比賽過程場邊卻出現一群「謎樣」的中國加油團，大約20人舉著中國的國旗，不時吶喊加油，但根據本次奧運防疫守則明文規定，觀眾席其實禁止大聲應援。在「水美組合」順利奪冠後，更有大批中國網友聲稱水谷隼違反防疫規定，質疑水谷隼「對著球吹氣」，伊藤美誠違反防疫規定摸桌子等，相關表現凸顯中方人員輸不起。

此外，雖然賽後伊藤美誠尚未於私人IG更新奪冠的動態，僅在公帳分享限時動態，但仍有許多日本及台灣、香港網友湧入她在私人IG中，發布於今年3月前的最新數則PO文道賀，但與此同時也有許多中國網友鬧版，甚至與台灣網友論戰，至今上午最後兩則PO文已分別湧入逾1.3萬、逾1萬則留言。

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