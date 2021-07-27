東奧》加拿大女足中場 成為首位在奧運出賽的跨性別運動員

奎因（左）上週三於小組賽出戰日本，成為首位公開登上奧運賽場的跨性別運動員。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕東京奧運賽事正火熱展開中，而此次奧運和以往不同的是首度有跨性別運動員公開出賽，加拿大女子足球隊中場奎因（Quinn）在上週三（21日）與日本隊的比賽中出賽，成為首位公開參加奧運的跨性別運動員。

奎因曾代表加拿大女足參加里約奧運，並獲得銅牌，去年他在IG公開出櫃。（美聯社）

根據《美聯社》報導，奎茵（Rebecca Quinn）曾代表加拿大女足參加2016里約奧運，並獲得銅牌，去年他在Instagraｍ公開出櫃，宣布自己是跨性別者，後續也進行變性手術。奎因在此次參加奧運時，登錄名為「Quinn」，並在上週三成為首位公開參與奧運賽事的跨性別運動員。24日加拿大對上智利時，奎因也有替補出賽紀錄。

請繼續往下閱讀...

奎因成為首度在奧運賽場上出賽的跨性別運動員後，奎因在Instagram上發文表示，當他看到他的名字在陣容中時，感到非常自豪，過去有奧運選手因為這世界而無法活出自我，他對此感到難過，但近期此議題在立法機構、規則、結構與思維模式的變化下出現改變，他為改變感到樂觀。

奎因也坦言，在大多數情況下，他仍須面對現實，許多跨性別女性被禁止參加體育競賽，跨性別運動員在努力追求奧運夢想時，也常面臨歧視與偏見。奎因強調，「奮鬥尚未結束，當我們都在這時，我會為此慶祝」。

國際奧會從2004年起，開始允許跨性別運動員參加奧運，但直到今年才有實際參賽者，除了奎因以外，還有紐西蘭舉重選手哈伯德（ Laurel Hubbard），以及美國女子自由式小輪車代表隊替補隊員沃爾夫（Chelsea Wolfe）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法