他東奧摘金卻淪為「內褲超人」 挪威網友怒：設計師該被開除

挪威好手布魯門費特逆轉拿下金牌，但與此同時挪威國內卻掀起一陣議論，因為布魯門費特的運動衣在被浸濕後竟直接透明，有網友聯想到兒少動漫作品「內褲超人（見圖）」，並指難道現在是在播內褲超人嗎？（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運鐵人三項，昨日由挪威好手布魯門費特（Kristian Blummenfelt）逆轉拿下金牌，但與此同時挪威國內卻掀起一陣議論，因為布魯門費特的運動衣在被浸濕後竟直接透明，讓網友直呼根本像「內褲超人」，揚言應該開除運動衣的設計師。

挪威好手布魯門費特逆轉拿下金牌，但與此同時挪威國內卻掀起一陣議論，因為布魯門費特的運動衣在被浸濕後竟直接透明，有網友聯想到兒少動漫作品「內褲超人（見圖）」，並指難道現在是在播內褲超人嗎？（圖擷自YouTube）

東京奧運鐵人三項昨由男子組揭開序幕，布魯門費特在最後2500公尺超越英國選手艾力斯伊，以1小時45分04秒摘金，為挪威贏得首面鐵人三項奧運獎牌暨本屆奧運首面獎牌。

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挪威好手布魯門費特逆轉拿下金牌，但與此同時挪威國內卻掀起一陣議論，因為布魯門費特的運動衣在被浸濕後竟直接透明，有網友聯想到兒少動漫作品「內褲超人（見圖）」，並指難道現在是在播內褲超人嗎？（路透）

但與此同時網路上也一片議論，但主要是針對布魯門費特的運動衣設計師，因為他的白色運動衣在游泳項目過後，竟變得比薄紗還要透明，不僅衣服下的肉色看得一清二楚，就聯三角泳褲也直接外露，讓網友為他大抱不平，不少網友直呼應該解雇設計師，也有網友聯想到，美國插畫家皮爾基（Dav Pilkey）的兒少動漫作品「內褲超人（Captain Underpants）」，並指難道現在是在播內褲超人（Captain Underpants）嗎？

也有播報賽事的電視台評論員留意到此事，並對此評論道，這樣的服裝設計太令人震驚，直呼把內褲外穿的是超人，而不是運動員。甚至有網友笑稱，可能是「英雄服裝」發威，才讓布魯門費特在最後關頭反超奪冠。

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