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東奧》郭婞淳今拚金滿貫 台灣隊有望創13年最佳成績！

2021/07/27 07:12

郭婞淳今天力拚台灣隊的東奧首金。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣男子射箭代表隊昨日射下銀牌，林昀儒、鄭怡靜在桌球混雙奪下銅牌，台灣隊目前累積2銀2銅，本屆首金希望「舉重女神」郭婞淳今天登場，有望連4天進帳獎牌，創下台灣隊近三屆最佳的成績。

台灣隊在2004年雅典奧運摘下2金、2銀、1銅共5面獎牌，且該屆在各國排名第31名，為歷史最佳，其中兩金為跆拳道好手陳詩欣及朱木炎拿下，也是我國史上頭兩面奧運金牌。

台灣隊之後連三屆奧運皆靠著舉重，各拿下1金，2008年北京奧運勇奪1金1銀2銅、2012倫敦奧運摘下1金1銅、2016年里約奧運獲得1金2銅，其中舉重奧運名將許淑淨在倫敦、里約奧運包辦2金。

而本屆東京奧運，「柔道男神」楊勇緯勇奪柔道項目男子60公斤級銀牌，不但是台灣柔道史上的奧運首面獎牌，也幫助台灣隊獎牌數在第1天就開胡，而隔日首闖奧運殿堂的台灣19歲跆拳道女將羅嘉翎摘下女子57公斤級銅牌，這也是台灣跆拳隊史上第9面奧運獎牌。

台灣隊昨日連續收下2面獎牌，台灣男子射箭男團迎來相隔17年的奧運銀牌，林昀儒和鄭怡靜也獲得桌球混雙銅牌，終結台灣在奧運桌球項目的21年獎牌荒。

台灣隊連3天都有進帳獎牌，被視為我國奪金希望的「舉重女神」郭婞淳預計今天下午2點50分出賽，她目前共獲世錦賽4金、亞錦賽5金、世大運2金、亞運1金，只差奧運鍍金即可完成「金牌大滿貫」的壯舉。

郭婞淳在女子59公斤級共保有3項世界紀錄，由於北韓勁敵崔孝辛無法參賽、上屆金牌泰國蘇甘雅遭禁賽、中國策略性放棄該量級，郭婞淳實力海放其他參賽者，成為奪金最大熱門，期待能為我國奪下東奧首金。

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