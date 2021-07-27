東奧舉重》冠軍收割機被絕殺 中國8金大滿貫美夢破滅

舉重女子55公斤級，廖秋雲銀恨。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕中國舉重代表隊組成「夢之隊」，要在東京奧運完成8金大滿貫的壯舉，未料菲律賓女將迪亞茲（Hidilyn Diaz）在女子55公斤級扮演程咬金，力退中國女將廖秋雲，以抓舉97公斤、挺舉127公斤及總和224公斤奪下金牌，挺舉和總和都刷新大會紀錄，這也是菲律賓史上首面奧運金牌，也一舉粉碎了中國8金美夢。

26歲的中國女將廖秋雲被譽為「冠軍收割機」，在女子55公斤級所向披靡，曾在2019年世錦賽包攬三金，寫下挺舉和總和的世界紀錄，同時也稱霸4月亞錦賽，被視為該項目的奪金大熱門。

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沒想到在東京奧運陷入苦戰，廖秋雲抓舉項目舉出97公斤，而菲律賓女將狄亞茲也以97公斤並列，烏茲別克好手納比耶娃（Muattar Nabieva）舉出98公斤刷新奧運紀錄。

廖秋雲在她擅長的挺舉項目，先以123公斤刷新大會紀錄，迪亞茲也不遑多讓，再舉起124公斤躍居領先，廖秋雲最後一舉舉起126公斤，迪亞茲則是嘗試127公斤，最後成功舉起，以抓舉97公斤、挺舉127公斤及總和224公斤奪下金牌，挺舉和總和都刷新大會紀錄。

這是迪亞茲第5度參加奧運，上屆里約奧運拿下銀牌，而這面金牌具有歷史性的意義，這是菲律賓第一面奧運金牌。

廖秋雲只能屈居銀牌，中國8面金牌大滿貫的美夢也因此破滅，廖秋雲賽後受訪時表示，因為膝蓋有傷，之前訓練不是太紮實，但今天的狀態很好。雖然平時訓練沒有舉過這個重量（挺舉126公斤），也對自己很有信心，只是沒想到對手今天會這麼強。

迪亞茲獲得菲律賓史上首面奧運金牌。（路透）

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