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NBA》鵜鶘灰熊交易選秀權 兩隊3主力互換東家

2021/07/27 08:14

亞當斯、瓦倫丘納斯將互換東家。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA冠軍賽圓滿落幕，備受期待的選秀會也即將登場，聯盟各隊也開始醞釀交易，準備趁休季期間進行陣容調整，昨傳出鵜鶘將向下交易選秀權，也已經跟灰熊達成協議，《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料交易細節，除了多個選秀權外，還有3位主力球員互換了東家。

《ESPN》記者「沃神」稍早在推特爆料鵜鶘和灰熊的交易細節，鵜鶘打包亞當斯（Steven Adams）、布雷德索（Eric Bledsoe）、今年第10順位、第40順位以及2022年受保護的首輪選秀權向灰熊換來瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas），還有今年第17順位、第51順位的兩個選秀權。

布雷德索本季表現平淡，場均得分是近10年最差，而他下兩季薪資已經有2200萬美元受保障，接下來這個數字還有可能會上升到3740萬美元，若能把他交易出去，下季鵜鶘就能騰出1810萬美元的薪資空間，不過《Yahoo Sports》記者海恩斯（Chris Haynes）透露，布雷德索並不會留在孟斐斯，灰熊會把他交易出去或是與他達成買斷合約的協議。

布雷德索。（資料照，美聯社）

亞當斯接下來兩個賽季薪資的總和也有3500萬美元，雖然他的表現不像布雷德索低迷，但他長期與Z.威廉森搭檔結果似乎不盡理想，鵜鶘也選擇將他一併送走；而瓦倫丘納斯雖然在孟斐斯表現出色，但他合約僅剩最後一年，打算以年輕少主莫蘭特（Ja Morant）為核心建隊的灰熊，接下來可能還會跟幾位老將分道揚鑣。

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