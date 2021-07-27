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東奧》昨0金進帳獎牌榜遭日美反超 中網友崩潰：最黑暗的一天...

2021/07/27 09:22

中國桌球混雙組合許昕／劉詩雯，昨決賽以3：4敗給日本組合屈居銀牌，讓中國想包辦桌球5金的夢想破滅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運前兩日比賽結束時，中國隊原以6金1銀4銅排在奧運獎牌榜首位，沒想到昨（26）日，中國隊卻慘遇滑鐵盧，游泳、跳水、體操、舉重爭金先後失利，晚間引以為傲的桌球也在混雙決賽敗給日本，0金進帳也被日本、美國隊超越掉到獎牌榜第三名。

中國隊在本屆比賽前兩日，靠著射擊、舉重、跳水和擊劍先後拿下六枚金牌，穩居金牌榜和獎牌榜第一，比賽進入第三天，中國隊原設定有5個項目都能爭金，沒想到這幾項被視為奪金大熱們的中國選手竟全數中箭落馬。

首先游泳女將張雨霏在100尺蝶式，遭加拿大華裔女將孟尼爾逆轉，抱憾收下銀牌，接著下午的男子雙人跳水，世錦賽冠軍曹緣/陳艾森在第4跳發生嚴重失誤，最後一跳雖然完美，但也無法逆轉戰局，最終不敵英國組合。

張雨霏（左）不敵華裔加拿大女將孟尼爾銀恨。（資料照，路透）

中國體操隊長林超攀發生致命失誤，也拖累了隊友。（資料照，路透）

晚上體操、舉重和桌球比賽登場，男子團體決賽，體操隊長林超攀發生致命失誤，最後中國不敵俄羅斯聯隊和地主日本，僅拿下一面銅牌，而號稱「冠軍收割機」的舉重女將廖秋雲暴冷不敵菲律賓好手，僅拿下1銀，也讓中國舉重夢幻隊想包辦本屆12金的美夢破碎。

舉重女子55公斤級，廖秋雲銀恨。（資料照，路透）

不過最讓中國球迷、媒體扼腕的恐怕還是最晚結束的桌球混雙決賽，中國組合許昕/劉詩雯苦戰1小時17分鐘，在2：0絕對領先的情況下，先被對手日本組合水谷隼/伊藤美誠連趕三局，雖然他們最後扳回一城，將比賽拖入決勝局，最終還是遭日本隊以4：3逆轉，無緣東奧桌球首金。

最後中國軍團在第三日斬獲4銀3銅，沒有1金入帳，讓他們在金牌榜和獎牌榜上都跌到第三，被8金的地主日本和7金的美國超越，不但中媒大嘆昨天對中國隊來說根本是「黑色星期一」，許多中國網友更崩潰高喊「最黑暗的一天」。

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