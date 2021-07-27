NBA》離隊倒數？美媒再曝畢爾不滿意新任主帥人選

畢爾。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近期巫師一哥畢爾（Bradley Beal）傳出正在認真考慮是否離隊，打算自請交易，將有可能在本周就做出最終決定，而今日美媒再爆料，畢爾由於主帥人選與球隊產生意見上的分歧。

從生涯起效力巫師9年的畢爾近期爆出將可能離隊，今日《The Athletic》記者Fred Katz再爆料畢爾考慮自請交易的真正原因，指出巫師將由W.安賽爾德（Wes Unseld Jr.）掌兵符讓畢爾不太滿意，根據消息人士透露，畢爾中意的人選是前巫師助教、現76人助教的卡塞爾（Sam Cassell），然而卡塞爾甚至沒有獲得第二次面試的機會。

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畢爾本季打出生涯代表作，近期傳出正認真思考未來，對於繼續留在巫師隊持「觀望態度」，將有可能打算自請交易，根據日前《Bleach Report》記者Jake Fischer和《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，畢爾將可能在本周選秀會前決定是否要向巫師提出交易。

28歲的畢爾2020-21賽季例行賽平均出賽35.8分鐘，繳出31.3分、4.7籃板、4.4助攻、1.2抄截的成績。畢爾和巫師的合約還剩下2年，2022-23球季為球員選項。畢爾若屆時申請交易，勢必將引起搶人大戰，綜合美國媒體的報導，塞爾提克、勇士、熱火和七六人都傳出對他有興趣。

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