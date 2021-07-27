東奧桌球》第三局就是逆轉中國組合關鍵 伊藤美誠：許昕怕了

中國名將許昕。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕東京奧運日本選手水谷隼和伊藤美誠，昨（26）日以4:3擊敗中國選手許昕和劉詩雯，奪下日本桌球界奧運史上第一金，而他們能夠一舉逆轉的關鍵被認為就是在第三局，當時伊藤美誠在局中暫停時，還被拍到對著水谷喊話「許昕絕對被嚇到了！」

中國組合許昕／劉詩雯一開始連下2局領先，日本「水美組合」水谷隼／伊藤美誠頂住壓力連下三局，中國組合拿下第六局扳平，第七局「水美組合」一路壓著對方打拿下決勝局，收下日本在奧運史上第一面桌球金牌。

請繼續往下閱讀...

日本「水美組合」水谷隼／伊藤美誠逆轉奪金。（資料照，法新社）

賽後在談到第三局拚出逆轉契機的關鍵，水谷隼表示是因為自己感受到對手許昕開始緊張了，伊藤美誠也提到當發現自己都能接到許昕的球時，就越打越有自信，值得一提的是，比賽中一次暫停，現場收音捕捉伊藤就對著水谷打氣喊話「許昕被嚇到了、絕對被嚇到了。」

31歲的許昕和30歲的劉詩雯在經驗和排名上都遠遠高於日本組合，但在決勝的第7局，被打成8：0的開局，中媒認為中國組合明顯是心理層面出現問題。

而許昕在受訪時也坦言「比賽的轉折點還是在第三局，其實三、四局我們中局都有領先過，第一個轉折就是在第三局7：6領先的時候我們吃了一個發球，那時候人還是太著急，在這麼好的開局時太想把這一局拿下了，結果心理上出現了波動。」

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法