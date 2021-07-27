東奧》觀眾席空蕩蕩現場「靜音」 眾運動好手認：確實受影響

受疫情影響，2020東京奧運不開放觀眾進場觀賽。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕2020東京奧運因受疫情影響，和歷屆相比顯得有些「特別」，其中空蕩蕩的觀眾席、缺少歡呼聲、掌聲也成為本屆奧運的最大不同點，不少參賽選手在受訪時也坦言比賽當下的心情確實也因此受到影響。

東京奧運受疫情影響延後1年舉辦，而為了謹慎防疫最後主辦方也決定不開放觀眾進場。雖然場邊少了觀眾的「聲音」但也有選手認為是好事，反而能更專注在比賽上，或者能讓保持平常心，不讓自己意識到身在奧運的高張力比賽，參加3屆奧運的美國男子體操好手米庫拉克（Sam Mikulak）就認為「挺不錯」。

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米庫拉克表示沒有觀眾讓他幾乎不會感覺到是奧運，只有自己國家隊選手的歡呼其實就已足夠，米庫拉克也透露美國隊的選手自成加油團，揮舞國家旗幟並營造氣氛，男子體操隊和女子體操隊會到現場互相幫彼此加油打氣。

缺少觀眾的聲音或許能減少干擾，能更加地把心思投入在比賽當中，不過也有選手視這些「聲音」為力量，第三度參加奧運的美國女子划船選手Ellen Tomek說：「當你跨越終點線，而你受傷且感覺就快要昏倒的時候，然後你又聽不到有人大喊『USA！USA！』老實說，會更加痛苦。」

Ellen Tomek表示一直想著人們正在遠方的家鄉為自己加油，但缺少觀眾、家人在現場還是會感到相當失望，她說：「每個人都在為我們加油，但是當你受傷、感到難過的時候，而你又沒辦法看到在觀眾席的母親，真的糟透了。」

奧運地主選手女子體操好手村上茉愛也坦言缺少觀眾讓她感到不自在，她說：「我受人群的影響，這些是我的動力，這是我第一次在沒有觀眾的狀況下比賽，之前從未有過這樣的經歷，我無法想像會是甚麼樣子，所以我只能讓自己不帶任何情緒。」

上屆奧運在自己國家奪得銀牌的巴西沙灘排球選手Ágatha Bednarczuk，指出本屆奧運的感受相當不同，她表示在巴西時獲得很多支持、歡呼，但在本屆只有寂靜，Ágatha Bednarczuk也透露自己打球帶著情緒對自己來說非常重要，既然無法收到來自觀眾的情緒，那就自己帶入比賽當中。

美國男子體操好手米庫拉克。（資料照，美聯社）

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