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中國射箭輸台灣隊 小粉紅氣炸！羞辱自家選手「死胖子人醜活差」

2021/07/27 09:12

中國男子射箭國手王大鵬。（圖取自央視）

〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣男子射箭代表隊26日在東京奧運賽事中，以5比1懸殊比數大勝中國隊，晉級4強，隨後又橫掃荷蘭隊，最後惜敗韓國隊，獲得銀牌。中國隊出局，不少小粉紅為之氣結，一股氣出在其中一名叫王大鵬的中國選手身上，責怪他在比賽中多次只射出7分和8分拖累全隊，還辱罵他「死胖子」、「人醜活差」！

王大鵬慘遭中國小粉紅羞辱。（翻攝自微博）

資料顯示，王大鵬是山東青島射箭名將，早在2016年的巴西里約奧運，當時20歲的王大鵬就作為中國男子射箭隊歷史上最年輕的奧運選手，與隊友合作取得了男團比賽的第4名，他在在最近幾年的中國全國錦標賽、全運會、世界盃等國內外重大比賽中，王屢次摘金奪銀，有網友形容他神似紅極一時的中國「網紅小胖」。

有人替王大鵬抱不平，隨即遭到回嗆。（翻攝自微博）

在中國隊輸給台灣隊後，話題「中國男子射箭團體出局」登上微博熱搜，不少大中國網友對比賽結果表示遺憾，王大鵬甚至被攻擊樣貌，有人罵「那個死胖子，真的是人醜活差（長得醜又沒本事）」，還有人批評「那傻胖子一個10沒有，好幾個7、8」、「死胖子，把把打七環，尼瑪不爭氣的東西，輸給台灣」「我看這射箭每隊胖子就沒瘦子射的好的」。

不過也有中國網友為射箭國手抱不平，譴責這些「網暴」言論，強調「不以冠軍論英雄，不應嘲諷為國爭光的運動員」、「表現得不如意但也別人身攻擊啊」，但卻遭回嗆：「射箭就是很菜啊，難道還不讓說嗎？在這種大型比賽都是比10環的，誰見過比7環的？還一射射兩個，全是8、9環」。

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