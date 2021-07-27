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張家朗擊劍奪香港首金 頒獎典禮奏中國國歌港民噓爆喊這句蓋過

2021/07/27 09:46

24歲的香港「擊劍王子」張家朗在男子個人鈍劍項目奪金，是香港回歸中國後首面奧運金牌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕24歲的香港「擊劍王子」張家朗（Edgar Cheung）在男子個人鈍劍項目奪金，是香港回歸中國後首面奧運金牌，百貨公司大螢幕直播決賽，吸引許多民眾駐足觀看，張家朗奪金瞬間全場歡呼，不過頒獎典禮上，奏起中國國歌時，民眾一片噓聲，紛紛大喊「We are Hong Kong」。

Youtube頻道「爆炸頭BoomHead」昨晚直播百貨公司轉播男子個人鈍劍項目決賽，吸引眾多民眾駐足加油，期盼首金到來，24歲的香港「擊劍王子」張家朗不負眾望，以15比11擊敗上屆里約奧運金牌得主、義大利加羅佐，奪下自香港回歸中國後首面奧運金牌，百貨公司現場歡聲雷動。

頒獎典禮上升起香港特區旗，在奏起中國國歌「義勇軍行進曲」時，現場民眾響起一片噓聲，隨後紛紛大喊「We are Hong Kong」來蓋過中國國歌；典禮結束後也轉播桌球混雙決賽，在日本組合擊敗中國奪金的瞬間，現場民眾也紛紛拍手叫好。

PTT鄉民對此表示：「香港拿金牌放中國國歌真的是全場噓，世界奇觀」、「影片騙不了人，看中國有多顧人怨」、「把香港搞慘，看到贏中國就是爽啦」、「看到香港要被義勇軍進行曲強暴真心酸」。

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