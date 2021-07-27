東奧》射箭男團奪銀 運動科學團隊是幕後功臣

一舉拿下奧運銀牌之射擊男團，領軍之魏均珩畢業於台師大。（體育署提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕相隔17年，射箭男團昨日一舉奪銀，振奮人心，領軍之選手魏均珩畢業於國立台灣師範大學，校友奪銀，台師大今發喜訊指，台師大競技系講座教授相子元，擔任國訓中心運動科學小組總召集人，運科團隊整合運動科學能量，是助奧運健兒奪牌之幕後功臣。

運科團隊持續開發在手機上即時呈現槓鈴軌跡與數據。（台師大提供）

台師大介紹相子元主修生物力學，美國賓州州立大學機械工程博士，因熱愛運動，在美國即從事運動醫學博士後研究，1994年返國擔任國訓中心運動科學研究員，之後轉任教職，在運動科學應用於競技訓練及運動產業上，是國內首屈一指的專家。

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台師大教授相子元擔任運動科學小組總召集人，支援東奧教練選手訓練，達成奪牌目標。（台師大提供）

相子元提到，依各代表隊訓練與競賽需求，提供相關運動科學與醫學防護的支援，國訓中心的運動科學小組，主要聚焦在奪金聲望高的選手上，給予最高等級的運科支援。

相子元也表示，科技部籌組「精準科研計畫」，結合科學與科技的方法，幫助重點運動項目之選手，並開發更多創新之科技設備，已在為下一屆奧運作準備。

相子元舉射擊與射箭運動為例，較不受體型限制，是我國優勢運動項目，強調穩定性及高技巧性，運動科學小組整合了運動心理及生物力學領域，提供代表隊選手完整之心理技能訓練，提高選手抗壓性及專注力，擬定賽前心理計劃及比賽之專注計劃。

針對瞄準之穩定性，則從生物力學角度，進行射擊及射箭專項技術診斷，透過量化分析與即時回饋，提供瞄準技術力學指標，作為技術調整之依據；亦利用「瞄準分析訓練系統」，有利於控制好晃動規律，增加穩定性，延長穩定期。

舉重也是我國奧運代表隊重點金庫之一，相子元多年前開發「舉重即時技術回饋系統」，協助舉重隊在2016年里約奧運摘金，這2年利用影像分析技術及人工智慧開發出「智慧型槓鈴軌跡追蹤系統」，其中槓鈴移動軌跡的辨識，可透過電腦運算，即時呈現軌跡與數據，還可直接在手機上即時顯示。

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