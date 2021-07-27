東奧射箭》台日韓男團奪牌！賽後1畫面引台韓網友讚：暖暖的

台、日、韓射箭代表團奪牌，開心自拍合照畫面引發網友熱議。（資料照，特派記者林正堃攝）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣男子射箭代表隊26日在東京奧運賽事中鍍銀，而金牌及銅牌則分別由韓國、日本代表隊奪下，賽後頒獎典禮上亞洲3國共同自拍合影的溫馨畫面意外引起台韓網友熱議。

東京奧運男子射箭團體賽26日圓滿落幕，最終由韓、台、日亞洲3國分別包下金、銀、銅牌，除了精采對戰過程讓觀眾看了拍手叫好，賽後選手間的互動花絮更是讓網友大讚「暖暖的」。

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一名韓國網友在論壇theqoo發文，貼出3國選手在頒獎典禮後被捕捉到的有趣畫面，只見當時由韓國選手率先舉起手機，日、台選手跟在後頭曬出獎牌，大夥兒開心自拍的模樣瞬間吸引逾500則留言，韓國網友紛紛大讚「這就是奧林匹克吧，暖暖的」、「看起來真和平」、「好溫馨」、「看起來真棒」、「請把自拍照發出來吧」，另更有不少人發聲力挺台灣，「啊..很感動呢，台灣就是台灣啊，好心痛，X一般的中國人們TT」、「台灣就是台灣 Fighting」、「因為這裡面沒有中國啊，看起來真好」、「韓國台灣日本！中國沒有獎牌」。

此外，台灣網友見文也說，「這就是奧運的精神啊」、「韓國很懂，射箭自拍真的溫馨欸」、「今天射箭後續氣氛很溫馨啊」、「韓國網友對台灣真的不錯」、「真的，而且韓國人跟媒體都對台灣很友善」、「台韓友好，南韓射箭真的很強」、「自拍照什麼時候要交出來啊XD」。

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