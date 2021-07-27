NBA》要跟「怪物狀元」拆夥? 鵜鶘二哥傳有意去熱火

英葛蘭傳想去熱火。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘已經連三季無緣季後賽，今年休季期間可能會對陣容進行調整，去年才以一張5年最高1.58億美元（約新台幣45億）頂薪續約的小前鋒英葛蘭（Brandon Ingram），稍早被爆出有意去熱火攜手「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）。

鵜鶘坐擁「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）、英葛蘭、「球哥」波爾（Lonzo Ball）等年輕好手，但本季最終他們排在西部第11、沒能打進附加賽，已經連三季都提前放假，迫使鵜鶘得對現有陣容再進行調整。

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英葛蘭是2016年的選秀榜眼，當年被湖人隊選進後曾被譽為是「小KD」，在時任紫金大軍教頭華頓（Luke Walton）帶領下雖逐年進步，但仍在去年A.戴維斯（Anthony Davis）的交易案中被湖人隊送往鵜鶘。

而邁阿密媒體《5ReasonsSports》記者Adam Borai今在推特爆料，有消息人士透露，英葛蘭願意離開紐奧良透過交易加盟熱火，然而Borai也指出，即使如此鵜鶘總管葛瑞芬（David Griffin）還是會採取相當強硬的手段，在紐奧良打出明星身手的英格蘭恐怕要價不斐。

不過Borai表示，由於熱火和鵜鶘都還再追求自己心儀的自由球員，所以雙方是否會交易還要再等等。

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