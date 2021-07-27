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桌球》鄭怡靜東奧混雙奪銅南市卻挨批 南市府回應

2021/07/27 11:36

桌球黃金混雙在東京奧運奪銅，台南市長黃偉哲（左2）到國手鄭怡靜的台南歸仁故鄉祝賀。（圖取自台南市政府網頁）

〔記者劉婉君／台南報導〕我國桌球黃金混雙昨在東京奧運奪銅，國手鄭怡靜的台南歸仁故鄉親友欣喜若狂，市長黃偉哲也到場祝賀，不過有民眾在PTT發文「台南市府剝奪桌球資源，逼鄭怡靜轉籍北市」，批市府蹭熱度，黃偉哲臉書則回應，並強調南市府重視體育運動的發展，尤其是傳統強項桌球、舉重等，所以有好的成績表現，台南人與有榮焉並不為過。

民眾發文中指台南市政府將桌球館委外，剝奪桌球資源，讓鄭怡靜、江宏傑的啟蒙恩師氣到住院；以及台南市長大的鄭怡靜在全運會代表台北市出賽等，引起民眾熱議。

對此，黃偉哲臉書上回應，他在2018年12月25日接任市長，2019年台南桌球隊在全國運重新奪回冠軍寶座，而台南市桌球館於2017年委外，在他就任之前，2019年曾有議員質疑委外經營廠商經營違反契約，經查證屬實未予續約，改由南市忠孝國中代管，南市桌球選手皆可預約到館訓練。

市府指出，鄭怡靜就讀輔大，在2017年受台北桌球委員會陳俊華主委邀請才將戶籍遷至台北，目前仍在就讀研究所。

不過，發文民眾對市府回應並不滿意，認為黃偉哲任內桌球館仍持續委外，不能全部甩鍋前任市長。

市府今天上午回應表示，對於網路上批評台南市政府過去未善盡照顧桌球選手的聲音，黃偉哲都聽到了，他看到了問題絕對會想辦法解決，台南市在升格直轄市前後，因為財政狀況不理想，培育體育選手幾乎靠中央經費補助，當前的台南市經濟前景欣欣向榮，已有比較充裕的經費來照顧和培體育選手，容納各方建言，呼籲各界給他時間來改善。

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