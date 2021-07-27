變性選手參加東奧女子舉重 川普開嗆：對女權的侵害

43歲的紐西蘭舉重選手哈伯德，原本是男兒身，變性後將挑戰女子87公斤級賽事，成為奧運史上首名變性運動員。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕43歲的紐西蘭舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard），原本是男兒身的他將挑戰女子87公斤級賽事，成為奧運史上首名跨性別運動員，引發討論，前美國總統川普發聲批評，稱允許跨性別者參加女子比賽是對女權的侵害。

綜合外媒報導，前美國總統川普24日在亞利桑那州鳳凰城發表演說，除了再次重申選舉舞弊外，他也將矛頭指向首名變性參賽的紐西蘭奧運舉重選手哈伯德，她原本是男兒身，變性後將參加女子87公斤級賽事；川普在演說中稱呼哈伯德為「他」（He），向底下群眾問男子被允許參加女子賽事，你們有什麼看法？

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川普表示，你們看到那個舉重員了嗎？女子賽事長期以來的紀錄將輕易被他打破，這如此不公平；川普指出，如果他是女子運動隊的教練，那他只會招募變性運動員。川普強調，允許跨性別者參加女子比賽是對女權的侵害，「他們正在奪走你的權利，這是一場女權運動，我們不能讓這種事發生。」

哈伯德1998年締造紐西蘭男子舉重國家青年紀錄，8年前改變性別後，曾於2017年獲得舉重世錦賽女子90公斤以上級銀牌，紐西蘭奧委會6月宣佈她將角逐東奧，就有許多國家選手公開表達不滿，質疑跨性別運動員與女性競爭的公平性，例如骨骼、肌肉密度等先天差異，本屆東奧哈伯德將在8月2日出賽。

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