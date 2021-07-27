東奧跆拳道》差點奪國際難民首面獎牌 前伊朗女將「自由之路」受關注

阿里薩德（左）。（資料照，路透）

〔記者林宥辰／綜合報導〕東京奧運女子跆拳道57公斤級賽事，過往代表伊朗的國手阿里薩德（Kimia Alizadeh），此次代表國際難民（EOR）出戰，先是擊敗過往同鄉錢德（Nahid Kiyani Chandeh），之後又擊敗兩屆奧運金牌得主瓊斯（Jade Jones），但最終敗給土耳其好手伊爾根（Kubra Hatice Ilgun），和獎牌失之交臂。

阿里薩德在2016年里約奧運拿下銅牌，但那是她最後一次代表原本的祖國出征。阿里薩德有感於伊朗對女性運動員的不重視，她說：「我們所有女人，對他們來說都不重要。」她自稱是「數百萬計受壓迫的伊朗婦女之一」，因此在里約奧運過後，她決定離鄉並尋求政治庇護。

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阿里薩德原本受到德國保護，並要以德國籍身分出戰國際賽，但伊朗政府出面干預後，阿里薩德決定改以國際難民身分出戰。

阿里薩德說：「換了國家、住處跟語言，所有人事物都換了，心裡也有許多壓力，是一段艱難日子。不過，跆拳道幫助了我，在練習過程中，我不會想其他事。離開了伊朗，本以為必須離開我最愛的運動項目，但如今我證明我能兼顧，當一個自由的女人跟跆拳道選手。」

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