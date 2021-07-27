東奧桌球》「水美」組合終結中國壟斷 水谷此舉卻讓伊藤好痛苦

水谷隼賽後興奮「熊抱」伊藤，讓她頭整個歪了一邊，忍不住抱怨實在很痛苦。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕年紀相差12歲的日本「兄妹」組合水谷隼／伊藤美誠，昨以4:3擊敗中國組合許昕／劉詩雯，讓中國想力擁桌球5金的美夢破碎，賽後水谷隼興奮一把抱住伊藤美誠，多年建立起的革命感情一目了然，不過伊藤受訪時卻吐槽，水谷在慶祝時熊抱讓她有夠痛苦。

昨在東奧混雙決賽，中國組合許昕／劉詩雯一開始連下2局領先，但日本水谷隼／伊藤美誠頂住壓力連下三局，中國組合拿下第六局扳平，第七局「水美組合」一路壓著對方打拿下決勝局，收下日本在奧運史上第一面桌球金牌。

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在確定奪下冠軍的那一刻，興奮的水谷忍不住「熊抱」伊藤慶祝，不過伊藤卻一臉困擾，有點無奈地推開水谷，談起「妹妹」賽後對他熊抱的反應，水谷有點不好意思地表示「當時實在是太高興了，所以衝動地抱住了她，但伊藤一直推我，抱怨我抱得太痛了啦！」

而伊藤則是苦笑地解釋，不是想回應「哥哥」水谷隼的擁抱，「他抱我其實沒有什麼感覺啦，只是他這樣衝過來讓我整個人扭到一邊去，真的是讓我有點痛苦。」

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