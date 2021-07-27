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東奧網球》爆冷！大坂直美16強出局 地主金牌希望夢碎

2021/07/27 13:04

大坂直美女單16強賽爆冷出局。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運網球女單冷門連環爆，甫於溫布頓錦標賽風光奪冠的澳洲世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）一戰出局後，日本第2種子大坂直美原被看好是金牌大熱門，不料今日這位前球后失誤連連，1：6、4：6不敵排名42的捷克非種子萬卓索娃（Marketa Vondrousova），16強意外止步，也讓地主留下金牌的美夢提前破碎。

名氣響亮的大坂直美，破天荒扛起本屆東奧點燃聖火重任，此行連闖兩關，直落2輕取中國鄭賽賽、瑞士葛洛比琪（Viktorija Golubic），不料第3輪遭遇2019年法國公開賽亞軍的萬卓索娃（Marketa Vondrousova），坐擁澳網、美網共4座大滿貫冠軍的「日本小威」卻一路挨打，開賽接連丟掉兩個發球局形成0：4，好不容易第5局保發止血後，第7局又遭突破，首盤拱手讓人。

次盤大坂直美全力反撲，率先破發2：0開局，但她第4局發球又失守，被萬卓索娃重新咬上，雙方一路拉鋸至第10局，大坂直美無路可退發球局又出狀況，儘管躲過兩個賽末點，最終仍遭拚出信心的黑馬對手「再見破發」，苦戰1小時10分鐘落馬，2連勝中斷也揮別奧運處女秀。

日本與海地混血的大坂直美，從小跟家人搬到美國居住，年僅23歲的她成名甚早，強力打法更被譽為傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）接班人，也是日本留下東奧金牌的希望。這是大坂直美自6月以來首度出賽，她因「心理健康」為由拒絕出席賽後記者會，接連退出法網、溫網兩項大滿貫賽事，引發各界熱議。

　

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