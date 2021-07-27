晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

李洋、王齊麟東奧挺進前八強 李峻淯：要免費為小朋友編1000隻球拍

2021/07/27 13:31

得知兒子李洋與隊友王齊麟挺進前八強，李峻淯很開心，也盼李洋再接再厲。（李峻淯提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕參加東京奧運的台灣隊羽球男雙組合李洋、王齊麟今天擊退世界第一的印尼男雙組合，順利晉級，消息傳來，讓李洋的爸爸李峻淯開心的不得了，他說，他已許願，只要李洋晉級前8強，就要免費為小朋友編1000隻球拍。

得知李洋與拍檔王齊麟要面對世界第一的對手，李峻淯比兒子還緊張，雖然全場都守在電視機旁，但幾乎「都不敢看」，直到勝利來臨的那一刻。

「李洋、王齊麟從來沒有打贏過印尼這一隊的組合」，比賽結果出來，「他們擊敗了世界第一」，李峻淯很興奮，這是對兩名選手很大的鼓勵；對於李洋的表現，李峻淯疼惜地說「可圈可點」，未來8強還有更多挑戰，要繼續努力。

來自金門古寧頭的李峻淯說，很高興李洋本著堅強的毅力「終於拿到最後一張門票」，想起李、王兩人奧運初戰失守，李峻淯內心起伏很大，卻又不敢讓兒子知道，只能默默表達關心，讓兩人內心保持平靜，當他知道兩人在26日擊敗英國組合後，就知道兩人已逐漸回復節奏。

李洋球拍的「編線功臣」李峻淯說，賽前就已許願，只要李洋晉級前8強，就要免費為小朋友編1000隻球拍，如今兩人真的如願晉級，他說：「一定會做到」。

李洋曾於兩年前返鄉拜會縣長楊鎮浯，當時即把簽名戰袍送給縣政府。（記者吳正庭攝）

預估奧運得牌數 免費抽好禮 天天答題中獎機率更高 點我抽獎去

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。