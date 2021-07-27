李洋、王齊麟東奧挺進前八強 李峻淯：要免費為小朋友編1000隻球拍

得知兒子李洋與隊友王齊麟挺進前八強，李峻淯很開心，也盼李洋再接再厲。（李峻淯提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕參加東京奧運的台灣隊羽球男雙組合李洋、王齊麟今天擊退世界第一的印尼男雙組合，順利晉級，消息傳來，讓李洋的爸爸李峻淯開心的不得了，他說，他已許願，只要李洋晉級前8強，就要免費為小朋友編1000隻球拍。

得知李洋與拍檔王齊麟要面對世界第一的對手，李峻淯比兒子還緊張，雖然全場都守在電視機旁，但幾乎「都不敢看」，直到勝利來臨的那一刻。

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「李洋、王齊麟從來沒有打贏過印尼這一隊的組合」，比賽結果出來，「他們擊敗了世界第一」，李峻淯很興奮，這是對兩名選手很大的鼓勵；對於李洋的表現，李峻淯疼惜地說「可圈可點」，未來8強還有更多挑戰，要繼續努力。

來自金門古寧頭的李峻淯說，很高興李洋本著堅強的毅力「終於拿到最後一張門票」，想起李、王兩人奧運初戰失守，李峻淯內心起伏很大，卻又不敢讓兒子知道，只能默默表達關心，讓兩人內心保持平靜，當他知道兩人在26日擊敗英國組合後，就知道兩人已逐漸回復節奏。

李洋球拍的「編線功臣」李峻淯說，賽前就已許願，只要李洋晉級前8強，就要免費為小朋友編1000隻球拍，如今兩人真的如願晉級，他說：「一定會做到」。

李洋曾於兩年前返鄉拜會縣長楊鎮浯，當時即把簽名戰袍送給縣政府。（記者吳正庭攝）

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