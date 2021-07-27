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東奧羽球》小組賽遭「麟洋配」扳倒 印尼世界第一賽後這麼說

2021/07/27 15:54

印尼男雙不敵麟洋配。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟今在東奧男子雙打小組賽第3戰，以21：17、15：21、21：17力退世界排名第一的印尼組合「小黃人」吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）晉級8強，印尼名將賽後也盛讚洋麟配，表示很欣賞他們的表現。

「麟洋配」今天對上世界排名1的印尼的男雙組合，首局台灣黃金男雙就以第一局就以21：18先搶下一局，第二局雖然遭「小黃人」以15：21扳回一城，但決勝第3局以21：17成功擊退對手，在小組賽取得2勝1負，確定能晉級8強。

李洋／王齊麟今在小組賽扳倒世界第一印尼男雙。（法新社）

賽後吉德翁在接受世界羽聯（BWF）訪問時盛讚對手麟洋配表現相當出色，「今天我們開局慢熱，但我認為他們打得很好，我知道這是因為他們在小組賽面臨背水一戰，但我們很欣賞他們今天的表現，我跟蘇卡穆約每場比賽都會竭盡全力，但他們打得更好、速度很快，且今天失誤真的非常少。」

而王齊麟則表示：「我們沒有因此而有壓力，所以打得比昨天更好了，之前輸掉第一場比賽是因為當初打得太保守，今天我們試著去享受並積極進攻，我覺得這次我們打出了最佳表現。」

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