東奧網球》劈腿球王！搞笑喬帥柔軟度不輸體操女將

喬科維奇與比利時體操隊女將比拚劈腿柔軟度。(圖片取自喬科維奇IG)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕來勢洶洶的塞爾維亞現任球王喬科維奇(Novak Djokovic),堪稱本屆東京奧運最大咖球星之一,20座大滿金盃已與網壇「三巨頭」比肩的他,親民程度卻超乎各界想像,不但住選手村還樂與各國運動員交流,合影簽名來者不拒,甚至與比利時體操隊女將比拚劈腿柔軟度,畫面搞笑有趣也引發球迷熱議。

職業生涯獎金已逾1.5億美元(約42.4億台幣)的喬帥,其實大可帶著團隊另住高檔飯店,但連續4屆奧運參賽的他沒有架子,堅持與多數運動員住在東京都晴海區選手村,食衣住行都配合大會安排,「這對我來說是很棒經歷。」喬帥強調,職業網賽忙著趕往世界各地征戰,很少有機會與不同領域選手互動,更何況代表最熱愛的祖國,「身為我們國家的選手來到這裡,與其他運動員住在一起,觀察他(她)們如何訓練?調整恢復?吃些什麼?以及對於生活的看法與經驗分享,這太棒了,感覺相當有趣。」

請繼續往下閱讀...

現年34歲的喬帥正值顛峰,本季横掃澳網、法網、溫網連三座大滿貫男單冠軍,只要首奪奧運金牌,並在8月底開打的美網封王,就將成為史上首位集滿「年度金滿貫」的男子傳奇,他也強調:「奧運非常獨特,如此與眾不同,讓我樂於享受每個時刻!」

With a volleyball player from Turkey



“Legend” : other athletes know!@DjokerNole #Djokovic pic.twitter.com/8efU8zs8rR