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東奧網球》劈腿球王！搞笑喬帥柔軟度不輸體操女將

2021/07/27 14:07

喬科維奇與比利時體操隊女將比拚劈腿柔軟度。（圖片取自喬科維奇IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕來勢洶洶的塞爾維亞現任球王喬科維奇（Novak Djokovic），堪稱本屆東京奧運最大咖球星之一，20座大滿金盃已與網壇「三巨頭」比肩的他，親民程度卻超乎各界想像，不但住選手村還樂與各國運動員交流，合影簽名來者不拒，甚至與比利時體操隊女將比拚劈腿柔軟度，畫面搞笑有趣也引發球迷熱議。

職業生涯獎金已逾1.5億美元（約42.4億台幣）的喬帥，其實大可帶著團隊另住高檔飯店，但連續4屆奧運參賽的他沒有架子，堅持與多數運動員住在東京都晴海區選手村，食衣住行都配合大會安排，「這對我來說是很棒經歷。」喬帥強調，職業網賽忙著趕往世界各地征戰，很少有機會與不同領域選手互動，更何況代表最熱愛的祖國，「身為我們國家的選手來到這裡，與其他運動員住在一起，觀察他（她）們如何訓練？調整恢復？吃些什麼？以及對於生活的看法與經驗分享，這太棒了，感覺相當有趣。」

現年34歲的喬帥正值顛峰，本季横掃澳網、法網、溫網連三座大滿貫男單冠軍，只要首奪奧運金牌，並在8月底開打的美網封王，就將成為史上首位集滿「年度金滿貫」的男子傳奇，他也強調：「奧運非常獨特，如此與眾不同，讓我樂於享受每個時刻！」　

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