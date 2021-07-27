東奧羽球》金門子弟李洋打敗世界第一 縣長：一路過關斬將

金門子弟李洋（左）兩年前將個人的「戰袍」送給縣長楊鎮浯（右）。（資料照 記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門籍子弟李洋與隊友王齊麟今天代表台灣隊在東奧羽球男雙組賽事中，擊敗世界排名第一的印尼男雙組合，驚險挺進前8強，金門縣長楊鎮浯請假觀戰後表示，盼李洋帶著鄉親的祝福，一路過關斬將拿到最好的成績。

縣府表示，兩年前曾承諾，只要李洋打進奧運就為他辦戶外直播，但考量目前疫情狀況，暫時不宜舉辦大型活動。

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李洋祖籍是金門古寧頭人，對於他與拍檔王齊麟出戰攸關晉級的印尼對手之戰，金門郷親也很關心，不少人都是透過付費機制在網路觀看，縣長楊鎮浯也為此請假1小時，觀戰之餘，還不時為台灣隊失分發出驚嘆。

楊鎮浯說，看到「麟洋配」挺進前八強激動的一幕，也看到兩人一路展現令人感動的精神，雖然剛開始在第一場三局最後關頭讓大家覺得可惜，但並未受影響，而是一步步穩扎穩打，發揮堅毅的運動家精神，最後苦戰三局，相信所有金門鄉親知道這個消息都很振奮。

此外，針對李洋2019年與家人一起拜會縣長楊鎮浯，當時縣府曾允諾如果李洋打進奧運將為李洋辦戶外直播，縣府教育處表示，考量目前疫情狀況，即使微解封，仍不適宜舉辦大型活動，籲請鄉親支持李洋，持續關注「麟洋配」，在8強賽中能爭金奪銀。

金門縣長楊鎮浯緊盯手機螢幕，為金門籍子弟李洋與隊友王齊麟為晉級八強之戰加油。（金門縣政府提供）

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