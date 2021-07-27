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東奧前線》毫無懸念！「舉重女神」郭婞淳成功舉起台灣首金

2021/07/27 16:23

郭婞淳勇奪金牌。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／東京報導〕「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級，抓舉103公斤、挺舉133公斤，以總和236公斤技壓各國好手，漂亮贏得生涯首面奧運金牌，完成「金牌大滿貫」，並進帳2000萬國光獎金，這也是台灣隊本屆奧運首金。

郭婞淳抓舉、挺舉開把重量分別為100、130公斤，她抓舉即使第二把103公斤失手，但最後一把還是舉起103公斤，成為本屆唯一抓舉超過3位數的好手。

進到挺舉項目後，郭婞淳首把125公斤漂亮扛起，總成績已經超越所有選手，確定金牌到手，再來她已經沒有任何對手，就變成她的秀，郭婞淳直接挑戰133公斤成功舉起，再來最後一把直接挑戰141公斤，可惜沒有成功未能締造世界新猷。

郭婞淳為台灣代表團奪下本屆第一面金牌。（特派記者林正堃攝）

拿下金牌的郭婞淳，其實生涯並非一路順遂，在2014年仁川亞運前受重傷，以及2016年里約奧運奪銅淚灑現場，但她始終沒有放棄，2017年成為舉重不敗女王，從世大運、亞錦賽、世錦賽、亞運只要出賽就一定金牌到手，如今她更進帳個人生涯首面奧運金牌，締造「金牌大滿貫」。

郭婞淳奪金後，加上男子柔道60公斤級銀牌楊勇緯、女子跆拳道57公斤級銅牌羅嘉翎，以及男子團體射箭銀牌、桌球混雙銅牌，台灣隊連續4天都有獎牌進帳，目前共進帳1金、2銀、2銅，獎牌數已追平2004年雅典奧運5面，創下台灣奧運最佳成績，指日可待。

郭婞淳為台灣代表團奪下本屆第一面金牌。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳勇奪金牌。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳勇奪金牌。（特派記者林正堃攝）

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