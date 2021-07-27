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東奧舉重》舉起台灣本屆首金！郭婞淳達成金牌大滿貫（圖輯）

2021/07/27 19:55

郭婞淳奪下東京奧運女子舉重59公斤級金牌。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「舉重女神」郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤奪下金牌，也是台灣隊本屆奧運首金，《自由體育》以今天現場第一手的精彩照片，帶您回顧郭婞淳的神勇表現。

郭婞淳奪下東京奧運女子舉重59公斤級金牌。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳奪下東京奧運女子舉重59公斤級金牌。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳近年在女子59公斤級保持不敗，陸續在世大運、亞錦賽、世錦賽、亞運封后，只差奧運最後一塊拼圖就能完成「金牌大滿貫」，今抓舉、挺舉開把重量分別為100、130公斤，抓舉即使第二把103公斤失手，最後一把還是舉起103公斤，成為本屆唯一抓舉超過3位數的好手。

郭婞淳。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳挺舉挑戰141公斤。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳挺舉挑戰141公斤。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳挺舉挑戰141公斤。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳挺舉挑戰141公斤。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳在挺舉項目首把125公斤漂亮扛起，確定金牌到手，雖然最後一把挑戰141公斤未果，無法締造世界新猷，但仍成功收下個人也是台灣本屆奧運首金，賽後她也表示，希望能在2024年巴黎奧運再度挑戰世界紀錄。

郭婞淳完成金牌大滿貫。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳泛著淚水注視自己手上金牌。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳完成金牌大滿貫。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳完成金牌大滿貫。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳完成金牌大滿貫。（特派記者林正堃攝）

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