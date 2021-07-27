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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

東奧舉重》郭婞淳頒獎台上激動落淚 台灣觀眾跟著哭了

2021/07/27 17:03

郭婞淳激動落淚。（特派記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕郭婞淳今天在女子舉重59公斤，成功以抓舉、挺舉總和236公斤，奪下台灣代表團在本屆奧運首金，完成多年夢想的郭婞淳，在頒獎典禮上忍不住激動流淚，這一幕也深深撼動台灣觀眾的心。

郭婞淳成名甚早，但奧運金牌之路卻走得坎坷，2012年倫敦奧運以菜鳥之姿參賽，僅以總和228公斤獲得第8名，隔年郭婞淳就迎來生涯爆發，同年包辦世大運、亞錦賽、世錦賽3大賽金牌，沒想到在2014年仁川亞運前受大傷，陷入低潮，雖然非常想在2016年里約奧運奪金，但最後僅獲銅牌，這樣的成績令她難以接受。

這一回郭婞淳終於找到生涯最後、也是最重要的一塊奪金拼圖，她在頒獎典禮上忍不住情緒激動落淚，悠揚的國旗歌搭配冉冉上升的會旗在會場播放，台灣網友紛紛留言表示紅了眼眶：「我在上班偷哭」「好感動 在家一起跟著唱 QQ」「我也哭了QQQQQQ」「謝謝妳，舉重女神」。

郭婞淳為台灣奪下本屆奧運首金。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳終於完成生涯「金滿貫」。（特派記者林正堃攝）

郭婞淳。（特派記者林正堃攝）

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