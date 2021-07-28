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李智凱、唐嘉鴻出戰體操個人全能項目決賽 今日賽事預告與轉播

2021/07/28 06:56

李智凱（左）、唐嘉鴻。（資料照，記者陳志曲攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

東京奧運進入第五天的賽程，今天我國「鞍馬王子」李智凱、唐嘉鴻兩位體操好手將出戰男子個人全能項目的決賽，這也是台灣首次有選手晉級到體操全能項目的決賽，有望替台灣奪下奧運首面全能項目的獎牌。

台灣射箭女將，世錦賽雙金后「雷母」雷千瑩今天也將出戰個人射箭項目的64強賽，若能順利擊敗對手將會接續進行32強的賽事。雷千瑩2019年世錦賽射下台灣首面個人賽金牌，並與譚雅婷、彭家楙贏得女團金牌，無論經驗或是實力都是國內一時之選，雖然本屆奧運女子團體射箭項目爆冷輸給德國無緣奪牌，但在女子個人部分仍有望再進帳獎牌。千萬別錯過轉播！一起為我國好手加油打氣!

今日中職有兩場比賽轉播，分別是中信兄弟強碰統一獅、樂天桃園交手味全龍。中信將派出加百利對決猛威爾，樂天則是點名洪聖欽掛帥對決王維中。喜愛中職的觀眾不要錯過轉播囉！

MLB

21：00 藍鳥＠紅襪 愛爾達體育3台（ D-Live ）

中職

18：25 中信兄弟＠統一獅 ELEVENSPORTS1

18：25 樂天桃猿＠味全龍 ELEVENSPORTS2

東京奧運

07：55 羽球女單預賽/混雙八強 愛爾達體育1台、公視3台

08：55 桌球單打八強賽 愛爾達體育2台

09：25 游泳200混 準決賽/決賽 愛爾達體育3台

12：30 籃球男子預賽 美國＠伊朗 愛爾達體育2台

13：55 桌球單打八強賽 愛爾達體育1台、公視3台

14：00 男子雙人3M跳板跳水決賽 愛爾達體育3台

15：00 網球單打 愛爾達體育3台

15：50 足球男子預賽 德國＠象牙海岸 愛爾達體育2台

17：00 羽球男單預賽 愛爾達體育1台

18：00 女子射箭 64強/32強淘汰賽 愛爾達體育3台

18：10 競技體操男子個人全能決賽 愛爾達體育2台、公視3台

19：00 桌球單打 愛爾達體育3台

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