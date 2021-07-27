東奧舉重》舉出菲律賓歷史首金的女將 兩年前曾來台受訓

迪亞茲為菲律賓舉出奧運首面金牌。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕菲律賓舉重好手迪亞茲（Hidilyn Diaz）昨在女子55公斤級奪下金牌，也是菲國奧運首面金牌，事實上，這位30歲的菲國女將曾在2019年來到台灣參加兩個半月的訓練營。

迪亞茲曾於2016年里約奧運摘下銀牌，當時也是菲律賓睽違20年的第二面奧運獎牌。本次為迪亞茲4度出征奧運，她在女子55公斤級以抓舉97公斤、挺舉127公斤及總和224公斤力退中國女將廖秋雲，為菲律賓奪下首面奧運金牌，也讓菲國舉國歡騰。

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迪亞茲來自菲律賓南部民答那峨島三寶顏市（Zamboanga）附近的貧困村落，童年時當地並沒有自來水，因此8歲就必須到水井取水，雙手各提5加侖的水回家，舉重幾乎可以說就是迪亞茲生活的一部分。她在11歲時開始練習這項運動，隨後藉此賺取獎金來幫助家裡改善家計，還於2013年加入菲律賓空軍。

迪亞茲去年2月開始就待在馬來西亞訓練，由於訓練場地受到疫情影響關閉，還一度只能在露天車庫受訓，甚至用竹棍和大水瓶充當簡易的舉重器材。此外，2019她也曾來台受訓，《馬尼拉標準報》當時在報導指出，她是跟著中國教練高凱文來到台灣訓練，在台灣的訓練營讓她更專注、積極努力追求獲得東京奧運的參賽資格。當時還是55公斤級世界第二的她將目標設定在抓舉98公斤、挺舉120公斤。

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