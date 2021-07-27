東奧舉重》兩度「公主抱」過郭婞淳的男人 高國慶：再拚第3次！

「舉重女神」郭婞淳替台灣奪下本屆奧運第一面金牌。（特派記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「舉重女神」郭婞淳替台灣奪下本屆奧運第一面金牌，讓全台民眾都很激動，其中包括在台南球場透過大螢幕觀戰的統一獅「綠色坦克」高國慶，他比其他人特別的是，曾兩度「公主抱」過郭婞淳，如今更宣布：「再拚第3次！」

統一獅今天休兵，球員下午在台南球場進行完打擊練習最後一組時，剛好輪到郭婞淳挺舉，高國慶說：「大家練完都不走，就在草皮那邊盯著大螢幕看。」結果看到郭婞淳順利奪金，同樣來自台東的高國慶也與有榮焉，「婞淳再拚個十年沒問題啦，跟第二名的差距那麼大，短期內不會有人追得上她。」

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郭婞淳在2016年里約奧運58公斤級賽事奪下銅牌後，曾於該年9月受邀為獅隊開球，當時高國慶就自告奪勇要擔任捕手，在開球結束後，他還當場公主抱起郭婞淳，留下經典畫面。而後在2018年底的關懷盃記者會上，高國慶再度一把抱起當時甫於舉重世錦賽奪金的郭婞淳。

2018年關懷盃記者會，擔任關懷大使的郭婞淳（右）和高國慶等球星，邀請大家到台東為小球員加油。（資料照，記者林正堃攝）

「我要拚拚看有沒有第3次啊，再邀請她來開球，我再當捕手。」高國慶表示自己不敢反被郭婞淳「公主抱」，笑說：「我怕她受傷啊，因為我現在體重（108公斤）已經超過她抓舉的103公斤了！」

郭婞淳2016年9月11日為統一獅開球，擔任捕手的統一獅高國慶將她抱起。（資料照，記者黃志源攝）

「舉重女神」郭婞淳出賽時，高國慶等獅隊球員都在台南球場觀看大螢幕。（高國慶提供）

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