東奧排球》扣碎中國玻璃心 土耳其長腿女神超吸睛

古妮絲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東京奧運女排場上正妹如雲，土耳其隊古妮絲（Zehra Gunes）日前痛宰中國衛冕軍更一戰成名，身高197公分的她長腿超逆天，還擁有甜美精緻臉龐，強轟全場最高18分榮膺贏球功臣，各國球迷也驚豔其亮麗外型，近來人氣水漲船高，已被看好是新世代「排球女神」。

今年7月7日才滿22歲的古妮絲，從小「高人一等」且運動能力優異，2018年就入選國家隊，接連打下世界盃、歐錦賽等銀牌，現已是土耳其陣中主力。結合東西方之美的古妮絲，除了場上實力堅強，動輒成為比賽「嬌」點，高顏值的亮麗外型更已圈粉無數，光個人IG就吸引近39萬名粉絲，而活潑大方的她，也不吝分享日常生活美照，無論是健康性感的泳裝造型，或者展示身材曲線與品味的時尚服飾，舉手投足間總能散發獨特魅力。

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江山代有才人出，2014年曾在台灣掀起排球女神旋風的莎賓娜（Sabina Altynbekova），如今已在哈薩克嫁為人婦，更加青春無敵的古妮絲崛起後，可以預期的是，新女神即將獨領風騷顛倒眾生。

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