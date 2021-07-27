東奧》拳擊女王陳念琴挺進8強 清大第一時間臉書發喜訊祝賀

台灣奪牌希望陳念琴，今天晉級8強。（資料照，歐新社）

〔記者林曉雲／台北報導〕拳擊女王、台灣奪牌希望陳念琴，以3：2獲勝，順利挺進8強，陳念琴就讀國立清華大學運科系碩士班，清大第一時間在官方臉書以「號外」發出喜訊，也邀請大家一起繼續為陳念琴加油！

清華大學校長賀陳弘完全是陳念琴之粉絲，今天一早就跟親朋好友、同事同學們預告，清華學生陳念琴要比賽了，大家要幫陳念琴加油打氣，校長熱情集氣，開心有了好結果。

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陳念琴今天在女子69公斤級首戰，碰上2019年世錦賽銀牌、義大利卡里妮（CARINI Angela），陳念琴在開賽就積極進攻，賽後更激動地大吼一聲，在東京奧運旗開得勝。

清華大學臉書詳細描述，陳念琴漂亮的閃躲，讓對手頻頻揮空，靠著靈活的腳步和左右開弓出拳，贏得勝利 晉級8強！

有趣的是，清華大學臉書小編還分析三局賽事，第一局4：1雙方互相刺探，念琴占上風

；第二局3：2戰情膠著，念琴微幅領先；第三局2：3念琴保持沉著並持續攻擊，最終以總分3：2獲勝，第三局結束後念琴大吼一聲宣告勝利，與教練柯文明擊掌歡呼！

陳念琴不負眾望成功擊敗義大利，接下來的8強賽將在7月30日星期五11點18分舉行，與印度的Lovlina Borgohain交手，清華大學也邀請大家一起繼續為念琴加油！

陳念琴目前就讀清大運科系碩士班，清大第一時間在官方臉書發出喜訊祝賀！（取自臉書）

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