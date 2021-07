東奧舉重》郭婞淳破3奧運紀錄+奪金 全球網友紛紛湧入祝賀

郭婞淳今天在女子舉重59公斤,成功以抓舉、挺舉總和236公斤,奪下台灣代表團在本屆奧運首金。(特派記者林正堃攝)

〔即時新聞/綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳今(27日)在女子舉重59公斤,成功以抓舉、挺舉總和236公斤,奪下台灣代表團在本屆東奧首金。對此,總統蔡英文稍早發推特告訴全世界此消息,並恭賀郭婞淳,不少日本、香港等國外網友也紛紛湧入祝賀。

郭婞淳今在東京奧運女子舉重59公斤級,抓舉103公斤、挺舉133公斤,以總和236公斤技壓各國好手,漂亮贏得生涯首面奧運金牌,不僅完成「金牌大滿貫」,也一共打破奧運抓舉、挺舉與總和「3項紀錄」。

對此,蔡英文發出推特向全世界傳達郭婞淳拿下台灣本屆首面金牌、打破三項奧運紀錄的消息,不少台灣與國外網友也紛紛湧入祝賀「台灣以她為榮,表現的太棒了拍手標誌拍手標誌 恭喜郭婞淳獲得金牌」、「香港人也為台灣高興!!!!恭喜台灣! 恭喜郭婞淳!! 」、「哇塞!太厲害了!我們日本人都恭喜她!」、「真的超級棒,也辛苦女神了!恭喜她拿到金牌」、「祝賀台灣,金牌到手,祝愿台灣越來越好,祝福台灣繁榮昌盛,不再懼怕強權打壓」、「許多人祝賀,也有很多來自印度的愛」。

Huge congratulations to our Olympic flag-bearer Kuo Hsing-chun 郭婞淳, who just broke 3 Olympic records to win #weightlifting #gold, #TeamTaiwan's first at #Tokyo2020! https://t.co/4JEMI50kQ4