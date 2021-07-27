東奧舉重》人美心善真女神！郭婞淳夢想退休開早餐店「先幫別人才幫自己」

郭婞淳奪下台灣本屆首金，獎牌得主合影。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕郭婞淳奪下台灣本屆奧運首金，小時候的她居無定所，誰家可住就住誰家，長大後拿到比賽獎金就會默默行善，10萬元、救護車，能力有多少就捐多少，因為追求金牌路上不想只專注金牌，還想幫助更多人。

郭婞淳。（法新社）

2019年的最後一天，一位穿著休閒服的女孩走進台東聖母醫院，低調的向護理人員說「我要捐款」，還不忘問「可以用無名氏嗎」。

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護理人員看了一下，認出眼前這個女孩就是最近才獲得亞錦賽女子59公斤量級，抓舉、挺舉、總和3項均打破世界紀錄的舉重好手、台東女孩郭婞淳。

郭婞淳雖然用無名氏捐錢，但之後台東聖母醫院院長陳良娟忍不住在臉書分享她默默行善，捐國光獎金助人的故事。

郭婞淳早在2013年亞錦賽拿到冠軍，領到國光獎金後第一時間，就跑回台東聖母醫院要捐救護車，但因台東聖母醫院沒有急診服務，所以建議她改捐贈給羅東聖母醫院。豈料羅東聖母醫院也無這項需求，轉而建議她捐贈給急需救護車的澎湖惠民醫院。

捐完救護車，郭婞淳仍掛念著台東聖母醫院，於是2019年的最後一天再度來到醫院捐錢。她告訴護理人員：「我在台東成長，受台東的照顧很多，我要盡自己的力量回饋台東，而我也一直關注長期照顧弱勢的台東聖母醫院的需要。」

2013年亞錦賽後郭婞淳接著拿到世界錦標賽金牌，她同樣回到母校台東大學附屬體育中學捐贈10萬元獎學金。她勉勵學弟妹：「要知恩回報，沒有體中就沒有現在的我。」

郭婞淳奪金。（歐新社）

2017年世大運奪金後，她回到寶桑國中，捐出應援T恤義賣所得新台幣40萬元及跑步機等器材，勉勵學弟妹堅持自己的夢想之路。她說，「很感念寶桑國中的栽培，因此提出回饋計畫，要協助偏鄉孩子發展體育。」

2019年，郭婞淳在創世基金會力邀下，挑選她最喜歡的照片，在多家廠商贊助下印製2020「婞念‧善淳」寫真月曆，所得全數捐給台東植物人安養服務。

郭婞淳出生幾個月父親就離開，她從小由母親四處打零工，獨自撫養居無定所，一度是誰家可以住，就住誰家，依親過祖母、舅舅、阿姨，連台東縣議會都住過，經常趴在燈光昏暗的地板寫作業。

從小家境清苦，但她長大有能力後，想到的是先幫助她人，直到最近才幫阿嬤和母親買了1間房子，家人總算有自己的棲身之處。

郭婞淳說，退休後想回台東開早餐店，「希望讓學弟妹每天的第一餐充滿活力，也希望藉此帶給學弟們能有回饋和感恩的信念。」

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