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「聖母寶寶」郭婞淳曾拿比賽獎金捐救護車回饋 感動不少人

2021/07/27 18:11

羅東聖母醫院醫護人員合力為郭婞淳加油打氣。（圖由羅東聖母醫院提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕「舉重女神」郭婞淳今天摘下台灣隊本屆奧運首金，消息傳出後舉國歡騰，郭婞淳是在宜蘭縣羅東聖母醫院出生的「聖母寶寶」，家境不富裕的她，5年前拿出150萬元比賽獎金捐贈救護車，「回饋是最好的感恩」一席話，感動不少人。

「聖母寶寶」郭婞淳（左）5年前拿出150萬元比賽獎金捐救護車，右為羅東聖母醫院受贈代表楊家門。（資料照，記者江志雄攝）

郭婞淳是台東縣阿美族人，媽媽年輕時曾在宜蘭工作，1993年11月在羅東聖母醫院生下她，出生時臍帶繞頸、體重輕，經過醫護人員悉心照料度過難關，出院後才返回台東家鄉。

郭婞淳捐給澎湖惠民醫院的救護車，負責載送離島病患就醫。（資料照）

郭婞淳在舉重界闖出一片天後不忘回饋，2016年初捐出150萬元給羅東聖母醫院，由院方轉捐給醫療資源比較缺乏的澎湖惠民醫院，負責載送離島病患就醫，同年12月回到羅東聖母醫院表達飲水思源之意。

郭婞淳28年前在羅東聖母醫院出生。（記者江志雄攝）

郭婞淳當時受訪說出「回饋是最好的感恩」，立志要在東京奧運為國爭光，如今不僅摘金，還締造新紀錄，終於實現多年來的夢想。

羅東聖母醫院、澎湖惠民醫院醫護人員，精心製作手板，一起為她加油打氣，獲知「聖母寶寶」摘下奧運金牌，眾人歡欣鼓舞，以她的好表現為榮。

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