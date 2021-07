東奧》太扯！奧運官員誤闖賽道 BMX車手閃避不及撞上受傷

荷蘭BMX競速自由車賽事選手凱門昨(26)日正在賽道進行賽前練習時,一名官方人員突然闖入,致使凱門閃避不及撞上,兩人雙雙倒地受傷。(擷取自Niek Kimmann推特)

〔即時新聞/綜合報導〕東京奧運正如火如荼進行中,卻傳出離譜意外。荷蘭BMX競速自由車賽事選手凱門(Niek Kimmann)昨(26)日正在賽道進行賽前練習時,一名官方人員突然闖入,致使凱門閃避不及撞上,兩人雙雙倒地受傷,讓現場驚呼聲四起。對此,凱門事後相當有風度地表示「希望他沒事」,他也透露,自己膝蓋現在很痛,但會盡力做好準備迎接比賽。

綜合紐西蘭媒體報導,BMX競速車手凱門昨日在有明都市運動公園BMX賽道練習,準備迎接週四的比賽,沒想到他與另一名選手在賽場上練習時,一名官方人員突然在直線路段穿越賽道,根據凱門昨日在推特PO出的影片,當時旁觀者不斷大喊「小心、小心、小心!」但由於車速太快,凱門仍閃避不及撞上,也讓旁觀者氣得大罵官員「你他X到底在幹嘛?」

根據影片,凱門不顧自己也受傷,當下立刻拋下單車,關心被撞者的情形,事後他非常有風度的在推特PO文表示,「撞到了一名想要穿越第二直行道的官方人員,希望他沒事」,並沒有責怪任何人。此外,凱門透露他的膝蓋很痛,但他仍會盡力做好準備迎接週四的賽事,也謝謝大家的關心。

據報導,有消息指出,這名官方人員在事件中出現腦震盪情形,已經被送醫治療,但消息尚未被證實。

